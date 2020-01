Bald erste Leistungstests

Anfang der Woche trommelte Chef-Trainer Jürgen Ehrmann sein Team zur ersten Einheit nach der dreiwöchigen Winterpause zusammen. Nur Martina Tufekovic und Fabienne Dongus, die verletzungsbedingt weiter ausfallen, fehlten beim Auftakt in die Wintervorbereitung der Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim, bei dem alle Spielerinnen einen guten und frischen Eindruck hinterließen.

Als Überraschungsteam der bisherigen Saison überwinterten die Hoffenheimerinnen in der Flyeralarm-Frauen-Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz, bereits nach 13 Spieltagen hat die Mannschaft von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann mehr Punkte auf dem Konto als in der gesamten vergangenen Saison, mit der die TSG ebenfalls schon für einen Rekord sorgte. „

Die Grundlagen für die sechswöchige Vorbereitung legten die Spielerinnen bereits mit einem Heimtrainingsplan, in dem kommenden Wochen warten nun zahlreiche Trainingseinheiten und Testspiele auf das TSG-Team. Den Start in die Wintervorbereitung verpassten Fabienne Dongus, die mit einem Innenbandriss im Knie noch einige Wochen fehlen wird, sowie Torhüterin Martina Tufekovic aufgrund von Knieproblemen verpassen wird. Am Samstag stehen für die Hoffenheimerinnen Leistungstests an. pk

