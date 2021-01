Baden sucht Fifa-21-Pokalsieger

Zum ersten Mal sucht der Deutsche Fußball-Bund einen Sieger im DFB-e-Pokals (Fifa 21). Derzeit läuft die Qualifikation für den bundesweiten Pokalwettbewerb. Auch in Baden wird es je ein Qualifier an der XBOX und der PS4 geben. Die Teams müssen für einen BFV-Verein spielen, wobei die Spieler (ab 16 Jahre) nicht zwingend Vereinsmitglieder sein müssen. Die Turniere werden am Donnerstag, 28. Januar, ausgetragen. Ein Team besteht aus drei bis fünf Spielern. Es können jeweils 32 Teams teilnehmen.

Anmeldungen und Fragen an den BFV zur Landesverbands-Trophysind per E-Mail zu richten an: Thorsten.Thomalla@badfv.de. aka

