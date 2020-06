Baden sucht beste Konsolen-Kicker

Bei der ersten eFootball-Challenge am Mittwoch, 3. Juni, werden die besten Fifa-Spieler aus Nordbaden gesucht. Bis zum 3. Juni um 16.30 Uhr können sich alle ab 16 Jahren aus dem BFV-Verbandsgebiet einen der 128 Startplätze sichern. Das Online-Turnier wird in einer K.O.-Phase im Eins-gegen-Eins im 85er-Modus ausgetragen. In der K.o.-Runde wird immer nur ein Spiel gespielt, das Finale wird dann im best-of-three-Modus ausgetragen. Los geht’s am 3. Juni um 18 Uhr.Benötogt wird eine PS4, ein PSN-Account, FIFA 20 und eine stabile Internetleitung. Infos und Anmeldung auf https://dfb-efootball.de/tournaments/bfv-efootball-challenge-powered-by-volksbank-karlsruhe

