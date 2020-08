Baden ist um 16.45 Uhr dran

Die Anstoßzeiten für den bundesweiten Finaltag der Amateure 2019/20 stehen fest. Der FC Nöttingen spielt am Samstag, 22. August, um 16.45 Uhr gegen den ASC Neuenheim oder den SV Waldhof Mannheim. Um insbesondere den „Corona-Auflagen“ gerecht zu werden, wählte der Badische Fußball-Verband erneut das Hoffenheimer Dietmar-Hopp-Stadion als Austragungsort. Am 22. August 2020 überträgt die ARD den fünften Finaltag der Amateure in einer großen Livekonferenz ab 14.30 Uhr. 19 von 21 Landespokalendspielen der Saison 2019/20 werden in drei „Slots“ um 14.45 Uhr, 16.45 Uhr und 17:45 Uhr angepfiffen. Bis 19:55 Uhr zeigt die ARD rund fünfeinhalb Stunden Amateurfußball. Für die beiden Mannschaften im Endspiel geht es um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals 2020/21. aka

