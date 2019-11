Auswärts bärenstark

Das letzte Pflichtspiel des Jahres bestreitet die Spvgg. Neckarelz am morgigen Samstag. Dann gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Strerath um 14 Uhr beim FC Zuzenhausen.

Die Gastgeber verbuchten in den jüngsten sieben Spielen lediglich einen Sieg. Demgegenüber stehen vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Zuletzt setzte es gegen den SV Waldhof Mannheim II (0:2) und den SV Spielberg (0:2) zwei Niederlagen in Folge. Die Spvgg. Neckarelz hatte zum Rückrundenauftakt gegen Fortuna Heddesheim deutlich mit 0:3 das Nachsehen. Auch deshalb soll nun in Zuzenhausen wieder ein Erfolgserlebnis folgen, zumal die „Rot-Schwarzen“ in dieser Saison bereits fünf Auswärtssiege feierten. Lediglich eine Auswärtspartie ging bisher verloren. Nur der SV Spielberg und der FC Astoria Walldorf II sind auf fremden Plätzen noch ungeschlagen.

Obendrein hofft man bei der Spvgg. Neckarelz in Zuzenhausen erneut, auf die Treffsicherheit von Offensivspieler Lukas Böhm. Der 24-Jährige erzielte bisher zehn Saisontore und sorgte mit seinen beiden Toren im Hinspiel gegen den FC Zuzenhausen für einen 2:0-Heimerfolg. pati

