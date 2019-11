Ausrutscher streng verboten

Das Feld der Aufstiegskandidaten in der Kreisklasse C Tauberbischofsheim beträgt nach der Vorrunde lediglich noch fünf Mannschaften. Sie haben jetzt gute Chancen, am Saisonende einen der beiden Direkt-Aufstiegsplätze oder zumindest den Relegationsplatz drei, mit dem man auch noch aufsteigen kann, zu belegen.

Soll auch die zweite Saisonhälfte von Erfolg gekrönt sein, so sollten alle ambitionierten Teams Ausrutscher gegen vermeintlich schwächere Mannschaften vermeiden. Unerwartete Punktverluste könnten in der Endabrechnung zum Saisonschluss nämlich unangenehme Folgen haben. Das wissen natürlich auch die Mannschaften aus dem Spitzenquintett, die es am Sonntag allesamt mit Teams, die schlechter dastehen, zu tun haben. ptt

