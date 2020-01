Aus dem Sturm auf die Trainerbank

Die Kreisliga-Spielgemeinschaft TSV Schwabhausen/SV Windischbuch hat für die Saison 2020/2021 die Weichen gestellt und mit Torben Götz einen jungen und ambitionierten Trainer gewonnen.

Torben Götz spielt aktuell beim FSV Hollenbach als Stürmer in der Verbandsliga Württemberg. Als Spieler startete er 2011 in der Landesliga beim TSV Unterschüpf, wo er zwei Jahre spielte. Nach fünf Jahren in der Landesliga und Verbandsliga beim VfR Gommersdorf, schloss er sich dem FSV Hollenbach an.

Nach zwei Jahren als Spieler beim FSV Hollenbach möchte er nun als Trainer eine neue Herausforderung annehmen. Aktuell erwirbt er in der Sportschule Ruit die B-Lizenz des DFB.

Im Winter trennte sich die Spielgemeinschaft vom bisherigen Trainer Raimund Engert, und bis zum Sommer wird der Trainer aus der Vorsaison, Jens Killer, übernehmen.

Die Vereinsverantwortlichen möchten mit Torben Götz den bisher erfolgreichen Zusammenschluss der beiden Vereine fortführen und freuen sich „auf einen sehr kompetenten Mann für die Trainerposition“.

Auch in der Position Co-Trainer kann die Spielgemeinschaft einen neuen Mann vorweisen. Diesen Posten wird Bastian Günter übernehmen. Bastian Günter war zuletzt mehrere Jahre als Torwartspieler bei der SGM SV Löffelstelzen/ VfB Bad Mergentheim tätig. tsv/Bild: TSV

