Aufsteiger schwer einzuordnen

Die Flyeralarm-Frauen-Bundesliga steht in den Startlöchern. Für die TSG Hoffenheim geht es am ersten Spieltag zum FF USV Jena. Die Partie beim Aufsteiger findet am Samstag, 17. August, um 13 Uhr statt, Chef-Trainer Jürgen Ehrmann erwartet einen mutigen Gegner.

„Unser Motto in der Sommervorbereitung war, dass der Schlüssel zum Erfolg in Kleinigkeiten liegt. Wir hatten eher detailreiche Schwerpunkte, die wir dann ins große Ganze eingefügt haben“ sagt Ehrmann. „Dem FF USV Jena ist der direkte Wiederaufstieg gelungen. Viele Spielerinnen kennen die Bundesliga bereits, so dass sie wissen, was auf sie zukommt.“ Jena startet mit einem neuen Trainer und einigen Neuzugängen in die Saison. „Umso schwieriger ist es für uns, den Aufsteiger einzuschätzen. Auch die Ergebnisse der Testspiele der Jenaerinnen haben kaum eine Aussagekraft.“ Trainer Christopher Heck habe geäußert, dass er mit seinem Team gegen uns die ersten Punkte holen kann. Deshalb erwarten wir einen mutigen Gegner. Vier von zehn Bundesliga-Duellen zwischen dem FF USV Jena und der TSG endeten mit einem 1:1. Drei der restlichen Aufeinandertreffen gewann Jena, drei das Team von Chef-Trainer Jürgen Ehrmann. Die Bilanz ist damit ausgeglichen, auch in der Saison 2017/18 nahmen die beiden Teams jeweils drei Punkte aus den Duellen mit. pia

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019