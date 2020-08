Für die im September startende Saison wurde folgende Auf- und Abstiegsregelung festgelegt.

Der Meister der Kreisliga Buchen steigt direkt in die Landesliga Odenwald auf. Der Zweitplatzierte bestreitet die Relegation. Die Teams auf den Tabellenplätzen 16, 17 und 18 steigen direkt in die Kreisklasse A ab. Der 15. spielt in der Relegation gegen den Vizemeister der A-Klasse.

Der Meister der Kreisklasse A steigt direkt auf. Aus dem „Kreis-Unterhaus“ steigen die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 13 und 14 direkt ab.

Da es nur noch eine Staffel in der B-Klasse gibt, entfällt das Entscheidungsspiel um den Aufstieg. Dafür steigen der Erst- und der Zweitplatzierte der Kreisklasse B in die Kreisklasse A auf. In der Relegation zum „Kreis-Unterhaus“ duellieren sich der Drittplatzierte der B-Klasse und der Tabellenzwölfte der Kreisklasse A. mg

