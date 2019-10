Auf diese Torfrau ist Verlass

SpG Untergimpern / Bapstadt – SpG Dittwar/Tauberbischofsh. 1:2

SpG Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, Veith, Scheuermann, Haas, Knüll (38. Hemrich), Dörr, Berberich (30. Meinrath), Kilian, Höpfl, Schäffner, Schmitt.

In der Frauenfussball-Landesliga gewann die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim aufgrund einer guten ersten Halbzeit verdient mit 1:2 in Untergimpern. Die Gäste Elf ergriff von Beginn an die Initiative und erspielte sich die Möglichkeiten. Bereits in der 8. Minute gelang Sabrina Knüll mit ihrem Tor die 1:0-Führung. Die Hintermannschaft der Heimelf war weit aufgerückt und ein langer Ball von Pia Scheuermann wurde mustergültig in den freien Raum gespielt. Die Stürmerin hob gekonnt den Ball über die Torfrau zur Führung. Im Anschluss entwickelte sich ein gutes Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. In der 30. Spielminute war Verena Dörr mit ihrem Tor zum 2:0 erfolgreich. Sie setzte sich über den rechten Flügel gegen drei Gegenspielerinnen durch und zog zum 2:0 ab. Weitere Möglichkeiten, auch von der Heimelf, blieben ungenutzt. In der zweiten Spielhälfte versuchte Untergimpern mit allen Mitteln, den Anschlusstreffer zu erzielen. Hierbei zeichnete sich Torspielerin Chrissi Schuchmann einige Male aus. Gegen den Anschlusstreffer in der 70. Minute war sie jedoch machtlos. Ein Eckball landete direkt am langen Pfosten und tropfte vom Kopf einer Abwehrspielerin ins Tor. In dieser Phase des Spiels hatte die Dörr-Elf auch etwas Glück, dass der Ausgleich verhindert wurde.

Jetzt auf Platz drei

In der Schlussphase konnten sie sich wieder befreien und den Sieg feiern. Mit diesem Punktgewinn klettert man auf Platz drei in der Tabelle. Am Samstag, 26. Oktober, um 17 Uhr kommt es zum Spitzenspiel in Wilhelmsfeld. Der Tabellenführer gewann am vergangenen Spieltag mit 1:0 in Hoffenheim. sh

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019