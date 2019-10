Auch sechstes Spiel verloren

Sechstes Spiel, sechste Niederlage für die Fußball-Verbandsliga-Frauen des SC Klinge Seckach: Wie schon gegen den Karlsruher FV und Bretten, musste man eine weitere unnötige Niederlage einstecken. Die ersten zehn Minuten gehörten den Heidelbergern, die jedoch keine nennenswerte Chance herauszuspielen konnten.

Nach und nach kamen die Klinge-Mädels besser ins Spiel und hatten ein paar gute Möglichkeiten, die aber nicht verwertet werden konnten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste man durch einen unhaltbaren Distanzschuss das 0:1 hinnehmen.

Nach der Halbzeit wurde das System von 4:2:3:1 auf 4:4:2 umgestellt. In der 55. Minute erzielte Luisa Kowarik, unter tatkräftiger Mithilfe der Gästetorhüterin, die den Ball durch die Beine rutschen ließ, den verdienten Ausgleich.

In der 75. Minute hatten die Gastgeber Glück, als die Torfrau Lena Mayer mit einem Foul außerhalb des Strafraum nur mit Gelb bestraft wurde. Jedoch fiel im Anschluss an den Freistoß, im Nachschuss, das 2:1 für die Gäste. In der 90. Minute riskierte die Gäste-Torhüterin Kopf und Kragen, als sie den Gewaltschuss von Nina Frank aus kurzer Distanz mit dem Gesicht retten und somit den verdienten Ausgleich verhindern konnte.

Am Sonntag, 27. Oktober, geht es zum Aufsteiger Polizei Mannheim, die ebenfalls mit 0 Punkten in der Tabelle stehen.

„Egal wie das Spiel läuft, die drei Punkte müssen, ohne Wenn und Aber, mit nach Hause genommen werden, bevor es dann zum Derby gegen Diedesheim kommt“, fordert Trainer Dietmar Zingl. sck

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019