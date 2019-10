Auch Gegner VfL Sindelfingen hat ein Schockerlebnis zu verdauen

Der FSV hatte noch gut zu knabbern am jüngsten Heimspiel gegen den SSV Ehingen-Süd. Vor toller Kulisse sah die Mannschaft um Trainer Martin Kleinschrodt lange wie der Sieger aus, musste in der vierte Minute der Nachspielzeit dann aber doch noch den Ausgleichstreffer einstecken (wir berichteten).

Dennoch ging der Blick nach der ersten Enttäuschung schon wieder nach vorne, denn für die Hollenbacher steht das nächste Topduell an: Der FSV spielt am Samstag, 19. Oktober, um 15.30 Uhr beim Tabellenzweiten der Fußball-Verbandsliga Württemberg VfL Sindelfingen.

Zu dem dritten Tabellenplatz mit 20 Zählern sagt VfL-Trainer Tobias Winter: „Das ist sicher mehr, als viele von uns erwartet haben.“ Noch bitterer als den FSV erwischte es den VfL Sindelfingen am vergangenen Wochenende. 3:3 hieß es am Ende gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Den Ausgleichstreffer mussten sie ebenfalls erst in der Nachspielzeit hinnehmen, allerdings war eine Abseitsstellung vorangegangen. Die hatte der Assistent zwar angezeigt, doch der Schiedsrichter überstimmte ihn, da durch einen Kopfball wohl eine neue Spielsituation entstanden war. Eine äußerst strittige Entscheidung, da waren sich beide Seiten nach Abpfiff einig. Vor allem in der ersten Hälfte war es ein offener Schlagabtausch der beiden Teams, bei dem Sindelfingen bereits nach 5 Minuten mit 2:0 in Führung ging, doch Leinfelden-Echterdingen schlug zurück. Oliver Glotzmann brachte Sindelfingen kurz vor Schluss in Unterzahl wieder in Führung, ehe besagter strittiger Ausgleich fiel.

So wird den FSV Hollenbach ein hartes Stück Arbeit erwarten, zumal die Sindelfinger in der aktuellen Saison zuhause noch ungeschlagen sind. „Wie wir nach den 25 Minuten zurückgekommen sind und uns Chancen erspielt haben stimmt mich positiv“, sagt aber FSV-Trainer Kleinschrodt kämpferisch. pae

