Ans höhere Niveau gewöhnen

„Wichtig ist für mich ist, dass so viele Spieler wie möglich gesund und fit in die Liga starten können. Wir müssen uns schnell an das höhere Niveau gewöhnen. Daher geht es für unsere junge Mannschaft von Anfang an auch nur um den Klassenerhalt“, blickt Neckarelz Cheftrainer Stefan Strerath auf den Saisonauftakt gegen den FV Fortuna Heddesheim voraus.

Ein echter Prüfstein

Dabei dürfte die Partie am morgigen Samstag um 15 Uhr in Heddesheim ein echter Prüfstein für den Aufsteiger darstellen. Die Heddesheimer haben der Verbandsliga Baden zuletzt mit zwei Vizemeisterschaften und deinem dritten Platz äußerst konstant agiert. In der vergangenen Saison stand der FV gar in den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden- Württemberg. Dort war allerdings bereits in der ersten Runde gegen den späteren Aufsteiger Freiburger FC Endstation. „Wir waren Außenseiter und Freiburg einfach stärker als wir“, blickt Renè Gölz auf die vergangene Saison zurück.

Für den 42-Jährige waren die Spiele gegen Freiburg gleichzeitig die letzten Partien als Cheftrainer des FV. Denn in der Sommerpause folgte der Wechsel auf die Position des Sportchefs. Sein Nachfolger wurde Dirk Jörns, dem in vergangenen Saison mit dem VfB Gartenstadt die Meisterschaft in der Verbandsliga Baden gelang: „Unser Ziel ist es natürlich, in einer sehr guten Liga um den Aufstieg mitzuspielen.“

Brandgefährlicher Torjäger

Dabei soll vor allem Toptorjäger Cihad Ilhan ein Garant für eine weitere erfolgreiche Spielzeit sein. Der 27-Jährige erzielte in der abgelaufenen Verbandsliga Saison 27 Tore und sichert sich somit die Torjägerkanone der Liga. pati

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.08.2019