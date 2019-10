Der SV Neunkirchen steht aktuell deutlich besser da als in den beiden vorigen Spielzeiten. Trainer Florian Müller spricht über die Situation.

Herr Müller, war die 0:1-Niederlage in Mosbach vermeidbar?

Florian Müller: Am vergangenen Sonntag hätten wir die unnötige Niederlage vermeiden können, in der ersten Halbzeit vergaben wir einige Chancen und verpassten somit, in Führung zu gehen. Leider verloren wir im Laufe der zweiten Halbzeit die Oberhand und mussten uns dann in der Nachspielzeit geschlagen geben.

Im Vorjahr stand nach dem neunten Spieltag der Relegationsplatz 14 zu Buche. Jetzt ist es Rang neun. Ist diesmal sogar der einstellige Tabellenplatz zu halten?

Müller: Ich denke, wir dürfen uns selbst nicht mit der letzten Saison vergleichen. Unsere Aufgabe ist es, eine andere Denkweise in die Köpfe der Spieler zu bekommen und mit mehr Selbstvertrauen aufzutreten. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben und werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun.

Kann der SVN die Serie der „Wittschter“ mit drei Siegen in Folge stoppen?

Müller: Unsere Mannschaft ist, wenn sie will, zu allem in der Lage.

Steht Ihnen am Samstag der komplette Kader zur Verfügung?

Müller: Wir haben manch angeschlagene Spieler, aber das hat man ja immer. ferö

