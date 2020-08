Amateur-Kicker atmen auf

Trainingsspiele sind im bayerischen Amateurfußball ab sofort wieder möglich. Das hat Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, nach einem Schreiben des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) in einem Brief an BFV-Präsident Rainer Koch klargestellt. Laut der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung sei ist unter der Voraussetzung einer Kontaktdatenerfassung gemäß Rahmenhygienekonzept Sport das Training in festen Trainingsgruppen zugelassen.

Daran anknüpfend gehören auch dem Training dienende Spiele grundsätzlich zu den erlaubten Lockerungsmaßnahmen bei Mannschaftssportarten mit Kontakt. Sofern solche Trainingsspiele vereinsübergreifend angesetzt werden, sind diese aufgrund der aktuellen pandemischen Lage auf Partien zwischen Vereinen aus Bayern begrenzt, eine namentliche Erfassung aller am Spielbetrieb Beteiligten ist zu gewährleisten und die Spiele sind ohne Zuschauer abzuhalten.

„Der organisierte Sport hat in dieser schwierigen Phase Verantwortung übernommen und nicht nur die seitens der Staatsregierung auferlegten Regeln und Einschränkungen befolgt, sondern auch nach außen hin unterstützt. Bereits mit Umsetzung der ersten Lockerungsschritte hatte sich gezeigt, dass der organisierte Sport mit den neu gewonnenen Freiheiten pflichtbewusst umgeht“, erklärt das Ministerium in seinem Schreiben..

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben von den Ligen unter Obhut des DFB lediglich die Frauen-Bundesliga und 3. Liga ihre Saison zu einem sportlichen Ende gebracht. Die Mehrheit der Vereine hat jedoch seit Mitte März kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Ziel sei es, sagt Heike Ullrich, die DFB-Direktorin Vereine, Verbände und Ligen, „dass wir wirklich vom kleinen Kind bis zur Nationalmannschaft wieder spielen.“ Aber: „Der Fußball darf keine Infektionsketten auslösen, Corona bleibt ein tückisches Virus.“ pati

