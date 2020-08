Altkreis-Teams zum Auftakt sieglos

Wachbach – Dünsbach 0:0

Besondere Vorkommnisse: Wachbachs Jannik Hadamek hält Strafstoß von Tilmann Naundorf. – Zuschauer: 150. – Schiedsrichter: Valentino Parys (Brackenheim).

Eine interessante Bezirksligabegegnung sahen die Zuschauer im Wachbacher Sportpark zum Auftakt der neuen Spielrunde. Beide Mannschaften konnten sich im ersten Durchgang kaum Torchancen gegen jeweils gut sortierte Defensivreihen erspielen. Die besten Möglichkeiten hatten auf Seite der Gastgeber Wolfahrt und Fries, deren Abschlüsse jeweils knapp das Tor verfehlten.

Nach der Pause kam der SV mit Schwung aus der Kabine, ohne sich nennenswerte Torchancen zu erspielen. Der TSV hingegen hatte durch Kappes die Großchance zum 0:1, jedoch verhinderte Hadamek mit einem tollen Reflex die Gästeführung.

Zehn Minuten später zeigte Schiedsrichter Parys nach einem Zweikampf im Sechzehnmeterraum der Heimmannschaft zur Verwunderung der Zuschauer auf den Elfmeterpunkt und schickte gleichzeitig Wachbachs Abwehrchef Dörner frühzeitig zum Duschen. Den anschließenden Strafstoß parierte Wachbachs Keeper Hadamek prächtig.

Im Anschluss wurde das Spiel ruppiger und beide Seiten versuchten, die Partie für sich zu entscheiden. In der 82. Spielminute setzte sich Marco Schmieg über links durch und forderte Dünsbachs Torhüter Kostan alles ab. In der Nachspielzeit drängte der SV trotz Unterzahl weiter mutig nach vorne und Schmieg wurde von der TSV-Abwehr elfmeterreif zu Fall gebracht, doch der nicht immer sicher wirkende Schiedsrichter verweigerte der Heimelf den fälligen Elfmeterpfiff. So blieb es am Ende bei einem torlosen Remis im Sportpark Erpfental.

Ilshofen II – Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach 2:0

Tore: 1:0 (6. Minute) Filimon Frosynis, 2:0 (60.) Claudio Gahm. – Schiedsrichter: Andreas Zürn.

Von dieser Partie ging uns bis Redaktionsschluss kein Spielbericht zu.

Michelfeld – Mainhardt 3:0

Tore: 1:0 (45. Min.) Efdal Balaban, 2:0 (53. Min.) Maximilian Hille, 3:0 (56. Min.) Stefan Schmieg.

Von Beginn an war ersichtlich, dass Mainhardt sehr tief stehen und auf Konter lauern würde. Michelfeld musste also das Spiel aufbauen. Dadurch kam auch ein gefühltes Ballbesitz-Verhältnis von 70 zu 30 Prozent zustande. Nichtsdestotrotz musste der Gastgeber aber achtsam sein wegen der lauernden Gäste, die durch ihre schnellen Spitzen gefährlich blieben.

So war es auch in der 26. Minute, als Jonas Wohlschläger aufseiten der Gäste den ersten Torschuss abgab . Direkt im Gegenzug fand der Michelfelder Spieler Nico Maas, der sich bis in den Strafraum durchgesetzt hatte, keinen Abnehmer für sein Zuspiel. Zehn Minuten später konnte ein Schuss von Maas auf der Torlinie abgewehrt werden. Ein Schuss vom Balaban wenig später prallte an den Pfosten. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde der Abwehrriegel durchbrochen. Nach Flanke von Raffael Blömer wurde der Kopfball von Efdal Balaban zum 1:0-Pausenstand abgefälscht.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte stand Mainhardt weiterhin tief. Das 2:0 konnten sie aber nicht verhindern. Nach einem Spielzug über Nico Maas und Nico Nierichlo schoß Maximilian Hille aus 18 Metern sehenswert zum 2:0 ein. In der 56. Minute flankte der agile Nico Maas auf Stefan Schmieg, der per Kopf das 3:0 erzielte. In der Folgezeit nahm Michelfeld das Tempo etwas heraus, dominierte aber weiterhin das Spielgeschehen. So blieb es beim verdienten Sieg in einem absolut fairen und durch den Schiedsrichter gut geleiteten Lokalderby an der Roten Steige.

SSV Schwäbisch Hall/Spfr. Schwäbisch Hall II – Neuenstein 1:2

Tore: 0:1 (22. Minute) Jonas Müller, 1:1 (59.), Samuel Denis Obot, 1:2 (90.+3) Luca Megerle. – Schiedsrichter: Marco Michele Spataro.

Von dieser Partie ging uns bis Redaktionsschluss kein Spielbericht zu.

Altenmünster/Crailsheim – Edelfingen 2:1 Tore: 1:0 Dennis Sami (3.), 2:0 Dennis Sami (49.), 2:1 Sarja Jarjusey (70.).

Zum Rundenauftakt bekam es die SGM VfR/ESV mit dem nördlichsten Vertreter des Fußballbezirks, dem SV Edelfingen zu tun. In der vergangenen Saison behielten die Gäste im wohl schwächsten Spiel der SGM mit 2:0 die Oberhand – da war also noch etwas gut zu machen. Und das beherzigte die Heimelf von Beginn an: Kaum waren die Teams auf dem Platz netzte Rückkehrer Dennis Sami mit einem strammen Flachschuss ins Toreck für die SGM zur frühen Führung ein. Ein Auftakt nach Maß. Mit dem 1:0 im Rücken war die SGM das spielbestimmende Team und ließ Ball und Gegner laufen. Doch auch die Gäste setzten einige Nadelstiche. Nach zwanzig Minuten kamen die Nordlichter zu einer Doppelchance. Erst hielt Cetin Senel stark gegen Sandro Wohlfahrt und nur eine Zeigerumdrehung rettete Marci Faldum nach einem Lupfer von Edison Hajra. stark auf der Linie. Danach verflachte die Partie etwas und es sollte bis kurz vor der Pause dauern, ehe etwas Nennenswertes passierte. Da aber geballt. Drei Chancen innerhalb von drei Minuten hätten das Ergebnis bereits zur Halbzeit in die Höhe schrauben können, doch David Paulo (zwei Mal) und Patrick Lettenmaier scheiterten aussichtsreich.

Kurz nach der Halbzeit klappte es dann aber wieder. Keine fünf Minuten waren gespielt und erneut war es Dennis Sami, der mit einem Distanzschuss aus halbrechter Position Gästekeeper Bastian Linsenmayer keine Chance ließ. Edelfingen zeigte sich allerdings nicht sonderlich geschockt und erspielte sich immer mehr Spielanteile. Sandro Wohlfahrt hätte nach einer Stunde für den Anschluss sorgen können, doch seine Kopfballverlängerung nach einem Freistoß aus dem Halbfeld strich knapp am langen Pfosten vorbei. Besser machte es zehn Minuten später Sarja Jarjusey, der nach einer guten Kombination eiskalt vollendete. Edelfingen versuchte jetzt die SGM mehr und mehr in die Defensive zu drücken, doch die Heimelf konnte sich mit viel Einsatz aus der Umklammerung lösen und selbst für die eine oder andere Kontergelegenheit sorgen. Einer dieser Konter hätte zur endgültigen Entscheidung führen können, doch Kevin Molodovskis Schuss kurz vor dem Ende landete letztendlich deutlich über dem Querbalken. Mit der letzte Freistoßchance der Partie hätten die Edelfinger sogar noch zum Ausgleich kommen können, doch die anschließende Kopfballchance von Sarja Jarjusey sorgte für keine Gefahr mehr. Im Großen und Ganzen ein verdienter Erfolg der SGM und gelungener Auftakt.

Niedernhall/Weißbach – Leukershausen-Mariäkappel 2:0

Tore: 1:0 Kim Foss (3.), 2:0 Christoph Schneider (13.). – Zuschauer: 125. – Schiedsrichter: Nicolas Winter, Spvgg Oedheim.

Die SGM erwischte einen Start nach Maß und ging bereits in der dritten Spielminute mit 1:0 in Führung. Nach einer herrlichen Flanke von Christoph Schneider war Kim Foss völlig freistehend per Kopf erfolgreich. Die SGM setzte nach, blieb am Drücker und erhöhte in der 13. Spielminute auf 2:0. Einen Freistoß aus dem eigenen Strafraum der Gäste fing Christoph Schneider gekonnt ab und schoss sofort aus ca. 40 Metern aufs Tor. Der Ball fiel unter die Latte zum 2:0.

In der 17. Spielminute verfehlte Kim Foss mit einem Schuss aus der Drehung das Gehäuse nur knapp, jedoch aus Abseitsposition. In der Folgezeit stand die SGM sicher und kontrollierte die Partie. In der 42. Spielminute klärte Max Wassmer einen direkten Freistoß von Jannik Strehle. Zur Halbzeitpause blieb es bei der verdienten 2:0-Führung für die SGM.

30 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Kim Foss die große Möglichkeit zu erhöhen, doch er scheiterte an Torhüter Arthur Ebert. In der 50. Spielminute war Max Wassmer im SGM Tor einen Schritt schneller als Nico Bäuerle und klärte zur Ecke. Die SGM war um Ordnung bedacht und hatte zwischen der 52. und 55. Minute zwei gute Möglichkeiten. Einmal verfehlte Kim Foss eine Flanke von Julian Hirn nur knapp, danach scheiterte Sven Hettenbach per Kopf.

In der 62. Spielminute scheiterte Christoph Schneider mit einem herrlichen Schuss am Gästekeeper. Der Gast wurde nun druckvoller und drängte seinerseits auf den Anschlusstreffer, doch bis dato konnte die SGM sich den Bemühungen entgegenstellen.

In der 77. Spielminute hatte Kim Foss die große Möglichkeit das Spiel zu entscheiden, doch er scheiterte wiederum am Torhüter. Leukershausen machte weiter Druck und war über weite Strecken der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft, konnte jedoch daraus kein Kapital schlagen.

In der Nachspielzeit scheiterte Tizian Amon noch einmal mit einem direkten Freistoß am Gästekeeper Ebert. Es blieb letztendlich beim nicht unverdienten Heimerfolg für die SGM.

Gammesfeld – Gaisbach 3:0

Tore: 0:1 Lukas Münch (54.), 0:2 Jonas Sterbenk (58., FE), 0:3 Lukas Münch (62.).

Bei äußerst widrigen Wetterbedingungen musste sich die SpVgg bei ihrem Bezirksligadebüt dem SSV mit 0:3 geschlagen geben. In der ersten Hälfte spielte die SpVgg gut mit und ließ dank einer sicher stehenden Hintermannschaft kaum Tormöglichkeiten zu. Die beste Chance für die Gäste kam nach 36 Minuten. Gammesfelds Torhüter Achim Denecke konnte den Schuss nur abklatschen, der Nachschuss ging am Tor vorbei. Kurz vor der Pause dann die Chance für die Landwehrtruppe: David Weber setzte sich auf der linken Seite herrlich durch, sein Zuspiel kam genau auf Fabian Schmieg, doch dessen Schuss verfehlte das Ziel.

Nach der Pause war zunächst Gammesfeld am Drücker. Nach einem herrlichen Zuspiel von Fabian Schmieg tauchte Aaron Weber frei vor dem Gästetorhüter auf. Doch dieser blieb im Duell beider Sieger. Danach genügten den Gästen acht starke Minuten, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Zunächst konnte Lukas Münch einen schönen Spielzug zum 0:1 abschließen. Ein Foulelfmeter, von Jonas Sterbenk verwandelt, brachte das 0:2. Als die SpVgg auf Abseits spekulierte, lief Lukas Münch auf und davon und ließ Achim Denecke bei seinem Treffer keine Chance. Bei zunehmendem Regen brachten danach beide Mannschaften keinen zwingenden Spielaufbau zustande, so dass es am Ende beim verdienten Sieg der Gäste blieb.

Bühlerzell – Untermünkheim

5:1 Tore: 1:0 Fabian Zühlke (25.), 2:0 Philipp Krupp (40./Foulelfmeter), 3:0 Simon Beißwenger (53.), 4:0 Fabian Zühlke (55.), 4:1 Edwin Wilhelm (83.), 5:1 Florian Kachel (84.). – Zuschauer: 168.

Die Partie begann recht schwungvoll. Schon nach sieben Minuten hatten beide Mannschaften eine gute Möglichkeit ausgelassen. In der 25. Minute verlängerte Fabian Zühlke die stramme Hereingabe von Andreas Stein per Kopf zum 1:0. Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff gab es nach Foul an Andreas Stein Elfmeter für Bühlerzell. Diesen verwandelte Philipp Krupp zum 2:0. Mit sehr viel Druck begannen die Gäste die zweite Hälfte. Aber just in diese Phase gelang den Sportfreunden der vorentscheidende Doppelschlag. In der 53. Minute konnte Simon Beißwenger nach einem Schuss von Andreas Stein zum 3:0 abstauben. Zwei Minuten später erhöhte Fabian Zühlke mit einem Heber und seinem zweiten Treffer auf 4:0. Die Gäste waren trotz des deutlichen Rückstandes immer kurz davor, das Anschlusstor zu machen. Mehr Ballgeschehen nun in der Bühlerzeller Hälfte, da der Tura mehr im Vorwärtsgang. Christopher Ammon im Bühlerzeller Tor konnte in der 63. Minute den Flachschuss von Edwin Wilhelm zur Ecke lenkte. In der 83. Minute war er machtlos, als Edwin Wilhelm das Anschlusstor gelang. Nur 120 Sekunden traf Florian Kachel nach der starken Vorarbeit des eingewechselten Oliver Wengert das 5:1. In der Summe ließ Bühlerzell weniger zu und konnte dazu sein Plus an Möglichkeiten wesentlich besser nutzen. In der Summe aber auch, ein Ergebnis, das so im Vorfeld und den Spielanteilen nach nicht unbedingt zu erwarten war. Ein Pluspunkt für Bühlerzell war aber auch ein gewisser Wille, nach einer nicht so guten Vorbereitung trotzdem gut in die Runde zu starten.

Matzenbach – Westheim 4:2

Tore: 1:0 Jonathan Erhardt (26.), 2:0 Maurice Weinschenk (34.), 3:0 Ditmar Mustafa (38.), 4:0 Michael Rein (55.), 4:1 Sven Müller (60.), 4:2 Sven Müller (68.). – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot (80. Min.) Nicola-Yannik Sasso SV Westheim, 90.+5 Alexander May FC Matzenbach.

Die Zuschauer sahen bei schwierigem Geläuf zwei grundverschiedene Halbzeiten, der FC legte in der für ihn fremden Liga los, als wäre er schon immer dort. In regelmäßigen Abständen wurde eine 3:0-Pausenführung herausgeschossen. Sehenswerte Spielzüge und eine von Samuel Schultes gut eingestellte Mannschaft zeigte ansehnlichen Offensivfußball. Beim 1:0 staubte Jonathan Erhardt nach mustergültiger Flanke von Taher aus zwei Metern ab, ein Auftakt nach Maß für die Heimelf.

Durch einen sehenswerten Weitschuss erhöhte Maurice Weinschenk auf 2:0. Als dann kurze Zeit später nach einem Eckball Ditmar Mustafa auf 3:0 erhöhte war man in Matzenbach in der Liga angekommen.

Nach dem Seitenwechsel schraubte nach einem schönen Spielzug Michael Rein mit einem Schuss ins obere rechte Toreck das Ergebnis auf 4:0 und man konnte meinen, es kommt zu einem Schützenfest.

Doch der Gast aus Westheim steckte nicht auf und kam trotz Dezimierung noch auf zwei Treffer durch Sven Müller, die beide aus Unzulänglichkeiten der Matzenbacher Defensive resultierten. Letztendlich trotzdem aufgrund der ersten 45 Minuten ein nicht unverdienter Sieg der Heimelf, auf diese Leistung man aufbauen kann. Schiedsrichter Johannes Röhrig (Weinstadt/ Spfr. Lorch) war dem Spiel ein umsichtiger Leiter.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 31.08.2020