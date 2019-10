Als Favorit bei Bayer 04

Als Tabellenzweiter treten der Fußballfrauen der TSG Hoffenheim an diesem Freitag zum Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer 04 Leverkusen an. Trotz Favoritenrolle warnt Trainer Jürgen Ehrmann vor einem gefährlichen Gegner, der seine bisherigen Siege gegen den SC Freiburg und den FC Bayern München feierte. Die Partie im Ulrich-Haberland-Stadion wird live auf Eurosport übertragen, Anstoß ist um 19.15 Uhr.

„Die Stimmung war nach dem Sieg gegen München natürlich hervorragend, die Spielerinnen haben abends noch zusammen gefeiert“, berichtet Ehmann. Bayer 04 Leverkusen hat in dieser Saison bereits den FC Bayern München und den SC Freiburg geschlagen. Spielstarke Mannschaften scheinen den Werkself-Frauen also zu liegen, sie haben dazu einen passenden Spielstil entwickelt. „Wir wollen versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Wir werden wahrscheinlich viel Ballbesitz haben und wissen, dass die Gefahr Konter extrem hoch ist. Darauf werden wir uns einstellen und werden den passenden Plan haben, das zu verhindern“, so Ehrmann.

Katharina Naschenweng hat nach über einem Jahr Verletzungspause wieder Spielpraxis in der U20 gesammelt. Sie hat, wie auch Laura Wienroither, die ebenfalls verletzt war, ein gutes Spiel gemacht. Auch Paulina Krumbiegel und Judith Steinert sind auf einem richtig guten Weg. Jennifer Klein pausiert derzeit krankheitsbedingt. pik

