Alle Infos am 4. September

In diesen unsicheren Corona-Zeiten war lange nicht klar, ob es wieder eine FN-Fußballbeilage geben wird. Eine Zeit lang war nicht einmal gesichert, ob es überhaupt eine Saison 2020/21 gespielt wird; dann war offen, wann die Runde beginnen und in welcher Form sie ausgetragen werden soll.

Nachdem diese Punkte geklärt waren, mussten aber auch wir hausintern auf diese neuen Termine reagieren, was aber auch aufgrund der Urlaubszeit nicht so einfach war. Wir waren uns aber unserer „Verantwortung“ gegenüber unseren Amateurfußballern bewusst, die sich vielleicht gerade nach solch einer langen Pause über frische Informationen der diversen Vereine freuen würden.

Und nun können wir mitteilen, dass es wieder einen „Volltreffer“ geben wird. Dieser erscheint am Freitag, 4. September, genau zu dem Wochenende, an dem in Baden der Ball wieder zu rollen beginnt. Die Württemberger sind da schon bis zu zwei Wochen im Einsatz. Die FN-Fußballbeilage ist zwar den Umständen entsprechend etwas angepasst, sie wird aber alle gewohnten Basis-Informationen beinhalten.

Ein „Ausfall“ der Fußballbeilage wäre auch aus historischer Sicht schade gewese, denn: 2020 erscheint das Sonderheft zum 25. Mal. Über die Geschichte der Beilage wird auch ein Text zu lesen sein. mf

