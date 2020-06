Abschied nach sechs Jahren

Die SG Sonnenhof Großaspach steht als zweiter sportlicher Absteiger aus der 3. Liga in der Saison 2019/2020 fest. Nach der Heimniederlage gegen den SV Meppen ist der 16. Tabellenplatz, der zum Klassenverbleib berechtigen würde, bei elf Punkten Rückstand drei Spieltage vor Saisonende rechnerisch nicht mehr zu erreichen. Damit verabschiedet sich die SG nach sechs Jahren Drittliga-Zugehörigkeit in die Regionalliga Südwest. Nach dem Aufstieg 2014 belegten die Württemberger in den Vorjahren die Plätze 15, 7, 10, 14 und 15. In dieser Spielzeit steht die SG seit dem 15. Spieltag ununterbrochen auf einem Abstiegsplatz. pati

