„Abbruch ist nicht darstellbar“

In den vergangenen Tagen, so scheint es, sind in der 3. Liga die Gräben zwischen den „Saison-Abbruch-Befürwortern“ und den „Saison-Fortsetzungs-Führsprechern“ tiefer geworden. Bei genauerem Hinsehen sind die Meinungen aber stark Tabellenplatz abhängig: Jena beispielsweise, im Grunde schon abgestiegen, befürwortet einen Abbruch; ebenso der momentan Zweite SV Waldhof, der sich dann als Aufsteiger wähnt. Andere wollen weiter spielen, vor allem die Vereine, die sich in der bisherigen Rückserie die Chance erarbeitet haben, nochmals „fett“ ins Aufstiegsrennen einzugreifen.

Dazu gehören auch die Würzburger Kickers: „Die Fortführung des Spielbetriebs ist alternativlos. Ein Abbruch der Saison ist meines Erachtens nicht darstellbar“, sagte FWK-Vorstandsvorsitzender Daniel Sauer gestern in einer Telefonkonferenz mit Medienvertretern. Bei einer abrupten Beendigung der Spielzeit befürchtet er „haftungsrechtliche Probleme und Klagen“ auf die Verantwortungsträger zukommen. Sauer glaubt bei einem Saison-Abbruch sogar, dass der Fortbestand der 3. Liga als Profiliga gefährdet sei.

Bei einer Fortsetzung der Saison fordert der „Kickers-Boss“ aber auch: Es müsse zuerst sichergestellt sein, dass es für den Mehraufwand der Vereine eine finanzielle Unterstützung gebe. Eine Entscheidung des DFB, ob eventuell weiter gespielt werden könne, richte sich sehr an der Beschlussfassung der DFL (am 23. April), ob die Bundesliga und die 2. Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnähmen. Dies auch in Anbetracht der Schnittstelle 2./3. Liga. Was geschieht nämlich mit der dortigen Relegation?

Wie es bei den Kickers derzeit finanziell aussieht – darüber wollte Sauer nicht sprechen. Auch über etwaige Vertragsverlängerungen mit Spielern und vor allem dem Trainer gebe es nichts Neues zu berichten. „Mit dem Trainer spreche ich derzeit sehr viel, aber mehr darüber, wann und wie das Training und der Spielbetrieb fortgesetzt werden könnten“, so der Vorstandsvorsitzende. Während andere bayerische Vereine schon wieder in Kleingruppen auf dem Platz üben (siehe auch Bericht unten), setzt der FWK weiter auf individuelles Grundlagentraining. „In eins, zwei Wochen wollen aber auch wir wieder auf den Platz zurück“, sagte er. mf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.04.2020