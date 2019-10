50-Meter-Tor lässt Weikersheim jubeln

Leukersh.-Mariäk. – Dünsbach 4:0

Tore: 1:0 (1.) Jan Schöller, 2:0 (40.) Jannik Strehle, 3:0 (71.) Patrick Kubicza, 4:0 (90.+4) Tobias Labusga. – Schiedsrichter: Chris Weiszhar, TSG Schnaitheim. – Zuschauer: 128.

Bereits in Spielminute eins startete Leukershausen durch: Eine lange Flanke nahm Piotr Tobola mustergültig an, schob den Ball quer zu Mitspieler Jan Schöller, welcher unbedrängt das 1:0 markierte. Die Gäste wirkten verunsichert. Der TSV Dünsbach bemühte sich zwar, den Ball nach vorne durchzuspielen, aber jedes Mal stand die Abwehr souverän. In der 40. Minute legte wiederum der auffälligste Spieler, Piotr Tobola, den Ball für Jannik Strehle auf, welcher zum 2:0 einschob. Nach der Halbzeit wurde die Partie ruppiger. Viele kleine Fouls störten einen ordentlichen Spielfluss. Dadurch, dass der TSV Dünsbach nun weiter aufrückte, ergaben sich für Leukershausen zahlreiche gute Angriffsmöglichkeiten. In der 71. Spielminute erzielte dann Patrick Kubicza aus kurzer Entfernung das 3:0. Den Schlusspunkt setzte in der 94. Minute Tobias Labusga aus kurzer Distanz zum 4:0 nach Vorarbeit von Piotr Tobola.

Niedernh./Weißb. – Wachbach 1:4

Tore: 0:1 (8.) Dominik Ehrler, 1:1 (48., Foulelfmeter) Tizian Amon, 1:2 (55., Foulelfmeter) Manuel Gerner, 1:3 (65.) Manuel Gerner, 1:4 (83.) Jan Thomas. – Zuschauer: 185. – Schiedsrichter: Joscha Link, Lehrensteinsfeld.

Bereits in der 8. Minute ging der Gast aus Wachbach in Führung. Nach einem Abpraller landete der Ball beim Ex SGM-Spieler Dominik Ehrler, der mühelos zum 1:0 vollendete. Nach einer Viertelstunde auch die erste Möglichkeit für die SGM. Jannis Weisler zog mit links ab, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Wachbach störte früh und setzte die SGM unter Druck und erarbeitete sich so ein Plus an Spielanteilen. Die SGM bemühte sich auch um einen kontrollierten Spielaufbau und hatte auch erste Möglichkeiten: So in der 39. Spielminute nach einer Ecke durch einen Kopfball von Yannik Braun. Ein herrliches Solo von Dennis Göller in der 45. Spielminute mit einem schönen Schuss als Abschluss parierte Torhüter Hadamek zur Ecke. Drei Minuten nach dem Wechsel wurde Yannik Braun im 16er unfair vom Ball getrennt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tizian Amon zum 1:1-Ausgleich. In der 51. Spielminute klärte Max Wassmer im SGM-Tor glänzend gegen Simon Kißling. Ebenfalls durch einen Foulelfmeter gingen die Gäste durch Manuel Gerner in der 55. Minute wieder in Führung. Jan Thomas hätte zwei Minuten später die kurzzeitige Verwirrung bei den Platzherren fast zum 3:1 ausgenutzt, doch Luca Heinle klärte in letzter Sekunde. Auf der anderen Seite war es wieder Hadamek im Tor der Wachbacher, der gegen den eingewechselten Benno Schneider die Oberhand behielt. In der 64. Minute scheiterte Sinan Akin per Kopf knapp nach Flanke von Tizian Amon. Im Gegenzug war es wieder Manuel Gerner, der in der 65. Minute auf 3:1 erhöhte. In der 83. Spielminute sorgte Jan Thomas für den 4:1-Endstand, der jedoch um ein, zwei Tore zu hoch ausfiel.

Weikersh./Schäft. – Bühlerz. 2:1

Tore: 0:1 (26.) Maximilian Schwarz, 1:1 (55., Elfmeter) Kevin Scheidel, 2:1 (78.) Pascal Unterwerner. – Zuschauer: 87.

Das Spiel begann sehr verhalten von beiden Mannschaften. Niemand wollte sich auf dem neuen Weikersheimer Geläuf und bei bestem Fußballwetter den ersten Fehler erlauben. In der 11. Minute hatte die Heimelf die erste sehenswerte Chance durch C. Wunderlich, doch der Ball landete am Querbalken. Im weiteren Verlauf neutralisierten sich beide Teams wieder bis zur 26. Minute. Mit ihrer ersten nennenswerten Torchance machten die Gäste das 0:1 durch Maximilian Schwarz nach schöner Hereingabe und einem Patzer des Heimkeepers. In der Folge gab es einige ungenaue Abschlüsse der Gäste, die weit über den Fangzaun flogen. Die Heimelf konnte sich in dieser Phase nur selten richtig befreien. Kurz vor der Halbzeit packte F. Schmitt dann mal den Hammer aus gut 25 Metern aus, doch der Gästekeeper parierte glänzend. F. Schmitt eröffnete auch die die zweite Halbzeit mit einem Distanzschuss. Y. Zienecker scheiterte dann in der folgenden Aktion im eins gegen eins am Gästetorwart. Nach einem Foul an Zienecker bekam Weikersheim/Schäftersheim in der 51. Minute einen Elfmeter zugesprochen. K. Scheidel rutschte bei der Ausführung aus, verwandelte den Elfmeter aber trotzdem, gefolgt von heftigen Protesten der Gäste, da es möglicherweise eine Doppelberührung durch den Torschützen gab. Ohne Videobeweis blieb es aber bei der Entscheidung des Schiedsrichters und dem Ausgleich für die SGM. Die Heimelf erarbeitete sich jetzt mehr vom Spiel, aber auch die Gäste kamen immer wieder gefährlich vor das Tor. In der 67. Minute konnte sich Schober beweisen, indem er einen satten Schuss der Gäste souverän entschärfte. In der 75. Minute dann das Highlight dieser Partie. P. Unterwerner sah im Mittelfeld, dass der Gästetorwart zu weit vor seinem Kasten stand, nahm sich ein Herz und beförderte den Ball von der Mittellinie ins gegnerische Tor. So etwas sieht man auch in der Bezirksliga nicht jeden Spieltag. Es folgte ein letztes Aufbäumen der Gäste mit zahlreichen Abschlüssen, Fouls und Wortgefechten. Aber mit harter Defensivarbeit und etwas Glück sicherte sich Weikersheim/Schäftersheim drei wichtige Punkte.

Michelfeld – Obersontheim 2:0

Tore: 1:0 (68.) Maximillian Hille, 2:0 (88.) Efdal Balaban. – Besondere Vorkommnisse: (90.+1): Gelb-rote Karte Obersontheim.

Der agile Kevin Gfärer schaffte es bei zwei Möglichkeiten nicht, präzise genug abzuschließen. Im Anschluss einer Obersontheimer Ecke war Marc Göltenboth im Michelfelder Tor auf dem Posten und klärte zur Ecke. Ein schnell durchgeführter Angriff der Michelfelder erreichte nach dem Wiederanpfiff auf dem rechten Flügel Kevin Gfärer. Seine präzise Hereingabe verwertete Maximillian Hille zum 1:0. Obersontheim spielte sich in der Folgezeit immer wieder an den Strafraum der Michelfelder heran, aber der letzte Pass fehlte. Als in der 88. Minute der eingewechselte Efdal Balaban in Szene gespielt wurde, lief er seinem Gegenspieler davon und hatte noch die Ruhe, am Torwart vorbei zum 2:0 einzuschießen.

Westheim – Gaisbach 1:1

Tore: 0:1 (7.) Rico Megerle, 1:1 (87., Foulelfmeter) Marc Elser.

Im Duell Aufsteiger gegen Absteiger gab es am Ende ein leistungsgerechtes Unentschieden. Der Gast aus Gaisbach erwischte einen Start nach Maß. Bereits in der 7. Minute erzielte Spielertrainer Rico Megerle per Kopf die Führung. In der 87. Spielminute verwandelte Marc Elser einen Strafstoß zum 1:1.

Untermünkheim – Edelfingen 3:1

Tore: 1:0 (27.) Ilmekli, 1:1 (34.)Engert, 2:1 (64.) Wilhelm, 3:1 (73.) Wilhelm.

Von Beginn an hatte der Tura das Spiel in der Hand. Direkt in der 9. Minute hatte Alessio Bühler das 1:0 auf dem Fuß, doch Edelfingens Schlussmann Linsenmayer verhinderte die Führung. Es dauerte bis zur 27. Minute, als sich Erhan Ilmekli über die rechte Seite durchsetzte und Bühler den abprallenden Ball ins Gehäuse einschob. Der SV Edelfingen stand eher tief und versuchte, über Konter gefährlich zu werden, was ihnen in der 34. Minute sehr gut gelang. Jarjusey setzte sich im Mittelfeld durch und steckte auf Edelfingens Engert, der zum 1:1 traf. Nach dem Seitenwechsel wirkt das Spiel fahrig und auf beiden Seiten unstrukturiert. In der 64. Minute traf der gerade eingewechselte Edwin Wilhelm mit dem ersten Ballkontakt, indem er den in den Lauf gespielte Pass annahm und den herausstürmenden Torhüter überlupfte. In der 73. Minute schoss der Untermünkheimer Schlussmann Fadera den Ball direkt zu Edwin Wilhelm, der die Unachtsamkeit der Gästedefensive nutzte und Edelfingens Linsenmayer keine Chance ließ. In der 89. Minute hatte Edwin Wilhelm die Möglichkeit, seinen Einsatz zu krönen, doch sein Elfmeter landete über dem Gehäuse der Gäste.

Ilshofen II – Neuenstein 1:1

Tore: 1:0 (36., Foulelfmeter) Janik Pfeiffer, 1:1 (55.) Florian Langer. – Zuschauer: ca. 100.

Neuenstein zeigte anfangs gute Aktionen, und Ilshofen hatte in der 13. Minute Glück, dass Neuensteins Stürmer Florian Langer nur den Pfosten traf. 36 Minuten waren gespielt, als ein Ilshofener Stürmer im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Elfmeter verwandelte Janik Pfeiffer zum etwas schmeichelhaften 1:0 Pausenstand. Gleich nach der Pause hatte Patrice Gerlach eine Chance, die jedoch vergeben wurde. Ilshofen kam jetzt immer besser ins Spiel, doch die Konter der Neuensteiner Elf waren stets gefährlich. Der immer agile Stürmer Florian Langer schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Toreck. In der 78. Minute setzte sich der eingewechselte Moritz Lindner auf der rechten Seite durch, passte nach innen zu Florian Mass, der jedoch aus sehr aussichtsreicher Position vergab. Schiedsrichter Kevin Leis aus Bechhofen zeigte eine souveräne Leistung.

Mainh. – Altenm./ESV Crailsh. 1:0

Tor: 1:0 (29.) Marcel Schäfer. – Schiedsrichter: Sascha Konrad (Kornwestheim). – Zuschauer: 130.

Das Niveau der Partie war überschaubar. In der ersten Hälfte fehlte den Gästen der Mumm, und die Aktionen wurden zu sehr in die Breite gezogen. Die linke Seite erwies sich die Achillesferse der SGM. So auch beim 1:0 für Mainhardt. Daniel Vogel setzte sich energisch durch, und sein Pass in die Mitte konnte nicht mehr geklärt werden. Am zweiten Pfosten stand Marcel Schäfer bereit und unter dem herbeigeeilten Torspieler Kai Wiedmann ging der Ball ins Netz.

Nach einem Eckball kam in der zweiten Hälfte am Elfmeterpunkt Jan Rötlich mit dem Kopf an den Ball. Der Ball klatschte aber nur an den Pfosten (73.). So stand die SGM Altenmünster/ESV Crailsheim am Ende wieder mit hängenden Köpfen auf dem Platz.

