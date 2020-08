14 Nachwuchs-Schiris in den Landesligen

Auch für die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter im Badischen Fußballverband steht der Saisonstart bevor. In einer „nachgeholten“ Sitzung beschloss der Verbandsschiedsrichter-Ausschuss die Klassifizierung der Spitzenschiris in Baden für die Spielzeit 2020/21.

Die turnusmäßige Neuwahl des Führungsgremiums stand als erstes auf dem Programm. Rolf Karcher als Ausschuss-Vorsitzender, Verbandslehrwart Prof. Dr. Thomas Längle sowie die Schiedsrichter-Ansetzer Giuseppe Tarulli und Evelyn Holtkamp stellten sich erneut zur Verfügung und wurden gewählt. Die zuletzt vakante Position des stellvertretenden Vorsitzenden nimmt künftig der langjährige Heidelberger Kreisschiedsrichter-Obmann Hans-Dieter Krieg ein. Nachfolger von Öffentlichkeitsmitarbeiter Jürgen Groh, der aus Altersgründen auf eine Wiederwahl verzichtete, wurde Pascal Rastetter.

Anzahl erhöht

Ein weiterer bedeutsamer Tagesordnungspunkt war die Klassifizierung der Spitzen-Schiris im BFV. Aufgrund der teilweise aufgeblähten Spielklassen waren bei der Einstufung dieses Mal einige besondere Aspekte zu berücksichtigen. Um die Schiedsrichter-Ansetzer aufgrund der Mehrzahl an Spielen nicht in Schwierigkeiten zu bringen, musste neben der Regional- und Oberliga vor allem in der Landesliga die Anzahl der Referees deutlich erhöht werden. So wurde beschlossen, anstatt die Anwärter für die Landesliga in einer Aufstiegsrunde der Kreisliga zu sichten, diesmal zunächst alle für die Nachwuchsrunde qualifizierten Schiris probeweise in der Landesliga einzusetzen. In der Winterpause wird dann entschieden, wer weiter in der Landesliga bleibt und wer in die Kreisliga zurückgestuft wird.

Im Einzelnen sieht die Klassifizierung der BFV-Schiedsrichter folgendermaßen aus: Der am höchsten klassifizierte Unparteiische bleibt im Herrenbereich Tobias Fritsch (Bruchsal) in der 3. Liga. Wie bisher wird er in der kommenden Saison ebenso wie Nikolai Kimmeyer (Karlsruhe) in der 2. Liga als Assistent beziehungsweise 4. Offizieller eingesetzt. Bei den Frauen schaffte Wiebke Frede (Heidelberg) den Sprung in die 2. Frauenbundesliga und bildet zusammen mit Sonja Reßler (Mannheim) und Selina Menzel (Stutensee) jetzt erstmals ein badisches Trio. Die drei stehen zudem in der Frauenbundesliga an der Linie, was auch Sarah Fahrer (Kürnbach) geschafft hat.

In die Herren-Regionalliga eingestuft sind in der Saison 2020/21 mit den seitherigen Referees Lukas Heim (Waghäusel), Mario Hildenbrand (Wertheim), Philipp Reitermayer (Karlsruhe) sowie den Neulingen Roy Dingler (Birkenfeld), Marc Heiker (Sulzfeld), Philipp Hofheinz (Niefern-Öschelbronn) und Sascha Kief (Reilingen) erstmals sieben Badener. Aufgrund der enormen Staffelstärke der Regionalliga Südwest konnte zusätzlich noch ein erfahrener Oberliga-Referee gemeldet werden, der ebenfalls einige Regionalliga-Spielleitungen zugeteilt bekommen soll. Den BFV meldet dafür Sonja Reßler, die sich durch viele gute Leistungen in den vergangenen Jahren diese Chance redlich verdient hat.

Mit acht Unparteiischen ist der BFV in der Oberliga Baden-Württemberg vertreten. Es sind dies wie bisher Mika Forster (Flehingen), Sonja Reßler und Joshua Zanke (Neulingen). Dazu kommen die Aufsteiger aus der Verbandsliga: Christopher Funk (Heidelberg), Patrick Mattern (Mannheim), Selina Menzel (Stutensee), Fabian Reuter (Heidelberg) und Christian Schäffner (Bruchsal).

Für die Verbandsliga sind insgesamt 32 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter klassifiziert, daruntersieben Schiedsrichter-Assistenten-Spezialisten, die hauptsächlich an der Linie in der Regional- bzw. Oberliga eingesetzt werden. Folgende Referees leiten Spiele in der höchsten Badischen Spielklasse: Philipp Becker (Mannheim), Cedrik Bollheimer (Karlsruhe), Wiebke Frede, Dominik Genthner (Hirschberg), Marcel Göpferich (Bad Schönborn), Niklas Hetzel (Mosbach), Fabian Hilz (Stutensee), Marvin Hoffmann (Mannheim), Evelyn Holtkamp (Mannheim), Fatih Kerem Icli (Lauda-Königshofen), Rini Iljazi (Wurmberg), Nico John (Dobel), Chantal Kann (Walzbachtal), Simon Karcher (Karlsruhe), Raphael Kastner (Dobel), Haris Kresser (Lobbach), Moritz Kuhn (Pforzheim), Patrick Laier (Baiertal), Pascal Rastetter (Karlsruhe), Pascal Rohwedder (Rheinstetten), Daniel Schäfer (Mudau), Kevin Solert (Brühl), Björn Stumpf (Eppingen), Meike Weichselmann (Hockenheim). Als SRA-Spezialisten wurden berufen: Vinzent Becker (Höfen), Fabian Ebert (Edingen-Neckarhausen), Rouven Ettner (Kronau), Mathias Fahrer (Kürnbach), Stefan Faller (Karlsdorf-Neuthard), Michael Kimmeyer (Karlsruhe) und Andreas Reuter (Heidelberg).

„Zur Probe“ in der Landesliga

In der Landesliga kommen neben den 41 fest nominierten Schiris probeweise in der Vorrunde 14 Nachwuchs-SR zum Einsatz. Bei Bedarf stehen den SR-Ansetzern zusätzlich weitere sieben erfahrene Kreisliga-Referees zur Verfügung.

Spiele der A-Junioren-Bundesliga wird in der kommenden Runde Patrick Mattern leiten. In der B-Junioren-Bundesliga kommt Fabian Reuter zum Einsatz. Für die B-Mädchen-Bundesliga klassifiziert wurde Meike Weichselmann. bfv

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.08.2020