05 gegen 04 – oder vielleicht doch nicht?

Nun also doch: Nach wochenlangem Hin und Her steht (vermutlich) fest, dass der 1. FC Schweinfurt 05 in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Schalke 04 antreten darf. Am kommenden Dienstag geht die Reise für den unterfränkischen Regionalligisten in Richtung Ruhrpott. Um 16.30 Uhr treffen die „Nullfünfer“ in der Gelsenkirchener Veltins-Arena auf den momentan Vorletzten der Bundesliga.

Hinter der Begegnung liegt eine wochenlange „Posse“ zwischen dem Drittligisten Türkgücü Münchenund dem Bayerischen Fußballverband (wir berichteten mehrfach). Den Schweinfurtern blieb dabei nur die Beobachterrolle und die Hoffnung, doch noch im Pokal ran zu dürfen.

Bis denn am späten Dienstagnachmittag der Anpfiff ertönt, wird durchaus noch etwas Restzweifel im Lager der „Schnüdel“ vorhanden sein. Der Verein aus München hat nach dem Schiedsgerichtsurteil Anfang dieser Woche bereits vollmundig den Gang vor den Bundesgerichtshof angekündigt (siehe Info-Box).

Direkt nach dem Urteil zeigte sich der 23 Jahre Geschäftsführer von Türkgücü, Max Kothny, fast zügellos. „Ich bin mehr enttäuscht als wütend und glaube die ordentlichen Gerichte sind noch mehr enttäuscht. Wenn dieses Micky-Maus-Gericht so eine Fehlentscheidung trifft, dann muss man das Ganze kritisch hinterfragen. Wir können das so nicht auf uns sitzen lassen, weil das hier hat mit fairem Wettbewerb überhaupt nichts zu tun.“

Die Hintergründe des Falls sind im Grunde relativ schnell erklärt, auch wenn die rechtlichen Fragen dahinter – immer noch – höchst undurchsichtig erscheinen. Der Bayerische Fußballverband hat nach jeder Saison zwei Plätze für die erste DFB-Pokalhauptrunde zu vergeben. Der Satzung nach geht einer davon an den Gewinner des Bayerischen Landespokals (Toto-Pokal), der andere an den „Bayerischen Amateurmeister“. Gemeint ist damit der Meister der Regionalliga Bayern. Die Zweitvertretungen von Bundesligisten sind dabei jeweils ausgenommen und nicht startberechtigt.

Durch die coronabedingte Unterbrechung der Saison im Frühjahr und der Fortführung der Spielzeit ab September ergab sich eine komplizierte Ausgangslage. Einen Meister in der Regionalliga kann der BFV 2020 nicht stellen. Türkgücü hat die Liga vorzeitig als Tabellenführer in Richtung 3. Liga verlassen und wurde somit aus der Wertung der Liga herausgenommen. Demnach nominierte der Verband den 1.FC Schweinfurt 05 als neuen Tabellenführer der Regionalliga (Zweiter zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung) für den DFB-Pokal. Eine kurzfristige Satzungsänderung machte dies möglich. Diese hielt aber vor Gericht erst einmal nicht stand. Zwei Tage vor dem ursprünglich angesetzten Spieltermin der Schweinfurter gegen Schalke, das am 13. September hätte stattfinden sollen, verhinderten die Konkurrenten aus München per Eilverfahren mit einer einstweiligen Verfügung die Pokalpartie.

„Das wochenlange juristische Schauspiel ist final beendet“, verkündete jetzt BFV-Präsident Rainer Koch. Eine erneute kurzfristige Spielabsage durch eine neuerliche einstweilige Verfügung von Türkgücü scheint trotzdem nicht undenkbar. „Wir halten uns da als Team komplett raus. Das ist bei uns in der Kabine kein Gesprächsthema“, kommentiert Schweinfurts Trainer Tobias Strobl die Gemengelage. Der Viertligist versucht sich bestmöglich auf das „Highlight des Jahres“ vorzubereiten.

Schon vor zwei Jahren trafen die Schweinfurter und die Schalker im DFB-Pokal aufeinander. Damals siegte im ausverkauften Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion der Favorit nur mit viel Mühe mit 0:2. „Wir sind gut gewappnet. Unsere Jungs sind fit. Wir freuen uns auf ein super Spiel in Gelsenkirchen“, betont Markus Wolf, Präsident und Hauptsponsor des Klubs. Die Amateure, die eigentlich keine sind, sondern aus einem kompletten Profikader bestehen, rechnen sich durchaus etwas aus beim taumelnden Fußballriesen aus dem Pott. Die Schalker, die seit einem Monat von Markus Baum als Nachfolger von David Wagner trainiert werden, warten seit mittlerweile 21 Spielen auf einen Sieg.

„Wir müssen alle mutig sein“, fordert Schweinfurts Torhüter Luis Zwick im Vorfeld: „Das soll kein Ausflug in die Veltins-Arena werden, sondern wir wollen alle im Glauben antreten, dass wir etwas erreichen können. Wir dürfen uns danach nichts vorwerfen lassen. Wir haben nichts zu verlieren, und vielleicht ist es mal gut, wenn wir nicht als Favorit antreten. Wir wollen 90 Minuten alles raushauen, vielleicht auch 120.“

In der Regionalliga lief es für die Schweinfurter nach dem Re-Start zuletzt nicht besonders rosig. Nach zwei Unentschieden im Ligapokal, folgte vor zwei Wochen eine 0:2-Niederlage in Aschaffenburg, womit die Schweinfurter, die unbedingt in die 3. Liga aufsteigen möchten, auf Platz vier abrutschten. Nun soll der FC Schalke 04 als „Aufbaugegner“ herhalten. So denn diesmal wirklich gespielt werden darf . . . stkr

