Wie Manuel Neuer oder Ronaldo trainieren

Ein besonderes Erlebnis war für 34 begeisterte Jungen ihre Teilnahme an der ersten „Ferien Fußballschule“ auf dem Freudenberger Sportgelände.

Freudenberg. Die dreitägige Veranstaltung organisierte der SC Freudenberg in Kooperation mit dem Bayerischen Fußballverband (BFV). Der Kontakt zum Verband besteht, da die Freudenberger in den bayrischen Fußball-Ligen spielen.

Die Idee für das Angebot hatte SC-Jugendtrainer Matthias Jeßberger Mitte 2018. Die Kontaktaufnahme mit dem BFV folgte im Oktober. Im März nahm Jeßberger an einer eintägigen Schulung des Verbands in Oberhaching bei München teil. Dort wurden den Teilnehmern Impulse für die Fußballschule vermittelt. Anschließend übernahmen sieben Vereinsaktive die Planungen für das neue Angebot. „Wir waren in kurzer Zeit ausgebucht“, freute sich der Organisator im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten.

Die sieben bis elf Jahre alten Teilnehmer stammen aus der Gesamtstadt Freudenberg sowie Collenberg und Bürgstadt. Außerdem war ein Junge aus München dabei. An drei Tagen hatten sie jeweils von 9 bis 17 Uhr gemeinsam Spaß. Die Trainingseinheiten wurden von den FC-Experten geleitet. Freuen durften sich die Nachwuchssportler über jeweils eine komplette Fußballausrüstung inklusive Ball. Zudem trafen sie einige Fußball-Profis. Der erste Tag begann mit einigen Kennenlernspielen, gefolgt von einem Turnier. Am Nachmittag ging es dann ins „Champions League Trainingslager“. An vier Stationen absolvierten die Kinder ein Tormanntraining á la Manuel Neuer. Weiter übten sie Tricks, die sie von Cristiano Ronaldo kennen, eiferten dem „flinken Fuß“ von Lionel Messi nach und trainierten Kopfbälle so wie diese Sergio Ramos „im Kasten versenkt“. Danach folgte ein Turnier, bei dem die Mannschaften Namen von Champions-Leage-Teams trugen.

Am Mittwochvormittag legten alle Teilnehmer erfolgreich die Prüfungen für das DFB-Abzeichen ab. Beherrscht werden mussten dazu Trippeln, Kurzpass, Kopfbälle, Flanken- und Elfmeterschießen. Fünf Kinder schafften sogar die höchste Stufe, das goldene Abzeichen.

Am Nachmittag besuchte Thomas Reis, Trainer der U19-Mannschaft des VfL Wolfsburg die Kinder. Dabei beantwortete er viele Fragen wie beispielsweise zu seinem Gehalt. Das sei sehr unterschiedlich, sagte er. Nicht verraten wollte er seinen Lieblingsverein. Wie er erzählte, erlitt er in seiner Sportkarriere schon sieben große Verletzungen. Klar machte er, dass er von Fußballspielen auf der Konsole kein Freund ist. Lieber solle man draußen spielen. Am Ende seines Besuchs schrieb der Profi auf Bälle oder Trikots viele Autogramme.

Am Donnerstag trainierte DFV-Juniorentrainer Christian Kurz aus Zellingen mit den Kindern den richtigen Umgang mit dem Ball sowie Spieltechnik. Zum Abkühlen ging es zwischendurch zu den Wasserspielen an den Badesee. Die „Fußballschule“ klang mit einem großen Abschlussturnier mit Siegerehrung aus.

Alle Kinder waren gegeistert. „Ich fand das Torwandschießen am besten, weil ich da viele Punkte bekam“, freute sich der achtjährige Ole aus Bürgstadt. Der gleichaltrige Aaron aus Freudenberg war vom „Champions-Leage-Turnier“ begeistert: „Da spielte ich für den BVB.“

Auch Matthias Jeßberger zeigte sich zufrieden mit der gelungenen Premiere.“ bdg

