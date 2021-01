Wie Gärtnern im Einklang mit der Natur gelingt

Himmelstadt.Wie Gärtnern im Einklang mit der Natur gelingen kann, zeigt der Naturschaugarten in Himmelstadt. Jetzt wurde er zertifiziert.

Gartenbesitzer können einen großen Beitrag zum Arten- und Naturschutz leisten, schreibt das Landratsamt Main-Spessart in einer Pressemitteilung. Wie so ein Garten mit heimischen Pflanzen aussehen kann, davon kann man sich im Naturschaugarten in Himmelstadt das ganze Jahr über ein Bild machen.

Der Garten, der in Kooperation des Landkreises Main-Spessart mit der Gemeinde Himmelstadt entstanden ist, zeigt, wie eine attraktive und naturnahe Grünflächengestaltung mit geringem Pflege- und Ressourcenbedarf im eigenen Garten gelingt.

Der Naturschaugarten ist nun nach Biolandrichtlinien zertifiziert worden. Voraussetzung für dieses Zertifikat ist ein Garten, der von der Pflanzenauswahl, den Baumaterialien und der Gestaltung den gemeinsamen Richtlinien von „Naturgarten e.V.“ und Bioland entspricht

„Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung“, so der Kreisfachberater Hilmar Keller, „sie unterstreicht noch einmal, dass es uns in Himmelstadt gelungen ist, eine Stück Grün zu schaffen, das höchsten ökologischen Kriterien gerecht wird. Ich hoffe, dass wir mit dem Naturschaugarten Gartenbesitzer motivieren können, unserem Beispiel zu folgen. Gerade durch die Bepflanzung mit einheimischen Wildpflanzen bietet man vielen Tieren und besonders Insekten einen Überlebensraum, den sie in unserer leider oft ausgeräumten Natur nicht mehr finden.“ Momentan ruht die Gartenarbeit, diese Pause ist eine ideale Zeit, um das neue Gartenjahr sorgfältig zu planen. Auch jetzt im Winter kann der Lehrgarten in Himmelstadt besucht werden, um einen Eindruck zu gewinnen, wie ein naturnaher Garten gestaltet werden kann.

Hinweise zu den verwendeten Pflanzen findet man an den Beeten selbst oder auch ganz bequem auf der Webseite des Landkreises www.main-spessart.de unter NaturSchauGarten. Hier finden Besucher auch eine Broschüre zur Anlage von Blühflächen und Blühwiesen. Diese Blühflächenfibel wurde von Bärbel Faschingbauer vom Landesverband für Gartenkultur und Landespflege herausgegeben. Fachliche Unterstützung erhielt sie von Kreisfachberater Hilmar Keller und Klaus Lankes, Gartenbautechniker und Stadtgärtner in Karlstadt. Blumenwiesen und Blühflächen sind nicht nur wertvolle Lebensräume, sie sind einfach auch wunderschön.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021