Wichtige Hilfe mit „Manpower“

Freudenberg.In einem Vorgespräch mit dem Hauptkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Freudenberg am Main wurde von Bürgermeister Roger Henning das Angebot zur Unterstützung in der Krise durch Einsatzkräfte der Feuerwehr sehr positiv aufgenommen und direkt in der Stabsarbeit umgesetzt.

Schon 16 Sitzungen

Die Stadt Freudenberg hat den Verwaltungsstab bereits zu Beginn der Krise einberufen und seitdem bereits 16 Sitzungen durchgeführt. Allein bei diesen Sitzungen wurden über 200 Tagesordnungspunkte aufgerufen und im Anschluss durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Bauhof abgearbeitet.

Gerade aufgrund der sehr dynamischen Lageentwicklung in der Zeit der Corona-Pandemie erschwert die niedrige Personalverfügbarkeit in der Verwaltung die Bewältigung der Krisensituation.

In Anbetracht der Tatsache, dass mit dem Übergang in ein geregeltes Leben, wie wir es vor der Krise kannten, nicht gerechnet werden kann, sei eine Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer von hoher Bedeutung.

So könne die Feuerwehr mit ihrem Fachwissen und ihrer „Manpower“ unter anderem bei der Erstellung von Infektionsschutzplänen, Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen in städtischen Einrichtungen (zum Beispiel Schulen, Gemeinschaftshäusern oder Badesee), Beschaffung und Verteilung von Schutzmaterial, Prognoseerstellung von Entwicklungsszenarien (wie ein Covid-Fall im Otto-Rauch-Stift) oder Vorbereitung von Sitzungs- und Tagungsräumen unterstützen.

Einige Maßnahmen könnten zum Beispiel dann auch für eine Beratung von Geschäften, Unternehmern und Vereinen im Stadtgebiet erweitert werden.

Der Führungsstab ist unter der Behördenleitung für operativ-taktische Maßnahmen zuständig.

Erweiterung prüfen

Bürgermeister Roger Henning hat bereits den Ersten Landesbeamten über diesen Schritt informiert und gebeten, prüfen zu lassen, ob die Richtlinie vom Innenministerium zur Entschädigung von ehrenamtlichen Helfern in der Corona-Krise nicht auch auf die städtische Stabsarbeit erweitert werden kann.

„Letztendlich müssen wir als Ortspolizeibehörde und Stadtverwaltung vor Ort dafür sorgen, dass die zahlreichen Erlasse, Verordnungen und Gesetze umgesetzt werden und den Schutz der Bürgerinnen und Bürger garantieren. Dies ist gerade für eine kleine Verwaltung ein riesiger Kraftakt“.

Abschließend teilt Bürgermeister Henning mit, dass zeitnah der bereits dritte Bürgerbrief an alle Haushalte zugestellt werde. . stv

