Werke voller Intensität und Aussagekraft

Gedanken, Erlebnisse oder Momente aus dem wahren Leben nehmen in der Ausstellung „Augenblicke“ in der Freudenberger Amtshausgalerie in Form von Gemälden und Tonfiguren Gestalt an.

Freudenberg. Bei der Vernissage am Samstag schwärmte Bürgermeister Roger Henning über die Farbenpracht und die Ausstrahlung der Gemälde von Rainer Bergmann und von Christiane Webers Figuren. In der ruhigen, klaren Atmosphäre der Galerie falle den Besuchern beides besonders ins Auge. Henning: „Das historische Ambiente ist die ideale Umrahmung und ein passender Kontrast für diese modernen Kunstwerke.“

Weiter stellte der Bürgermeister fest, Bergmann sei es mit seinen Gemälden gelungen, unwiederbringliche Momente festzuhalten. „Seine Bilder haben Menschen und Orte im Mittelpunkt, die dem Betrachter Bilder voller Intensität und Aussagekraft zeigen.“ Seinen persönlichen Stil der figurativen, realistischen Malerei habe Bergmann bereits seit den 1980er Jahren weiterentwickelt.

Christiane Weber hauche jedem ihrer Kunstobjekte nach ihrem persönlichen Künstlerleitbild ein eigenes Leben ein, betonte Roger Henning: „Es sind die Brüche im Leben, die uns Menschen ausmachen.“ Dieses Leitbild könne der Betrachter bei allen Figuren Webers bestätigen. „Jedes Objekt ist ein Unikat, geschaffen mit hervorragenden künstlerischem und außergewöhnlichem Können.“

Webers Art, Erlebnisse, Gefühle, Geschichten und Gedanken in einem entsprechenden Kunststil zu verarbeiten, gebe jedem ihrer Werke einen einzigartigen Hintergrund. Dieser spiegle sich zum Beispiel in den ausdrucksstarken Gesichtern der Figuren wider.

Den beiden Künstlern sei es gemeinsam gelungen, eine bombastische Ausstellung zu schaffen, lobte Henning und stellte fest: Über Kunst werde viel geschrieben und gesprochen. „Manches, dass keiner heute versteht, erweist sich erst für spätere Generationen als passend und verständlich.“ Die Entwicklungsstile der Kunst seien vielfältig, es könnten ihr bis heute keine Grenzen gesetzt werden. „Jeder von uns ist Kunst, gezeichnet vom Leben“, zitierte er den Rapper Caspar (Benjamin Griffey).

In einem Dialog stellten die beiden Künstler, die sich schon seit 15 Jahren kennen, ihr Schaffen und ihre Werke vor. Bergmann freute sich, dass er nach der bislang letzten Ausstellung in Freudenberg vor drei Jahren., nun in der Amtshausgalerie vertreten sei. Lob hatte er für die Sängerin Melissa Hasenfuß, Siegerin beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie Popgesang, welche die Vernissage musikalisch gestaltete. Musik und Kunst füge sich gut zusammen. „Unsere Bilder und Figuren sprechen sehr stark“, verwies der Künstler auf deren Aussagekraft.

Weber berichtete, sie habe schon als Mädchen mit Ton gearbeitet, sich aber später jahrelang auf die Malerei konzentriert. Inspiriert worden sei sie 2008 durch die Ausstellung mit lebensgroßen Figuren eines bekannten Holzbildhauers. Diese seien für sie Anregung für ihre Tonfiguren gewesen, die allerdings nicht lebensgroß seien. Seit 2015 arbeite sie wieder mit Ton. Weber: „Ton macht Spaß.“ Er sei formbar, und sie wisse vorher nie was herauskommt und wie die Gesichter werden.

Bergmann hingegen setzt bei seinen Werken auf Bilder aus seinem Gedächtnis, bei komplexen Szenerien manchmal auch auf Fotos. Der Sozialpädagoge mit einer Praxis für Supervision und Coaching beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit der Kunst. Er habe durch Kurse und autodidaktisch vieles dazugelernt, sagte er. Grundlage seiner Gemälde seien Erfahrungen aus Reisen, Orten und der Arbeit in seiner Praxis. „Springe“ ihn unterwegs eine Szene an, mache er sich davon im Kopf ein Bild.

In den Werken verbinde er Beziehung, Autonomie und Gesundheit mit dem, was er dazu fühle. Seine Werke zeichne er auf der Leinwand mit nur wenigen Strichen vor. Bergmann: „Mit Pinsel und Farbe entwickle ich dann das Bild“. Das Ergebnis sehe anfangs grausam aus, entwickle sich dann aber. An manchen Werken habe er jahrelang gearbeitet. „Die Bilder sind ein Teil von mir und ich bin ein Teil der Bilder.“ Die Schau zeige Momentaufnahmen. „Es geht darum, das Wesentliche des Lebens herauszuarbeiten“, schloss der Künstler. Weber rief die Besucher dazu auf: „Schauen sie in die Gesichter der Figuren. Ich hoffe, sie sprechen Sie an.“

Auf den ersten Blick wirken Bergmanns Gemälde mit Titeln wie „Feierabendverkehr“, „Flüchtig“ und „Waiting“, wie normale Alltagsszenen. Lässt man sich aber auf das Gezeigte und die Darstellung genauer ein, erlauben sie ein Eintauchen in die Gefühlswelt von Künstler und gezeigten Personen.

Webers lebendig wirkende Figuren wie „Grüne mit geschlossenen Augen“ oder „Grüne mit Handy“ regen dazu an, darüber nachzudenken, was jene „Menschen“ erlebt und gefühlt haben könnten. Von den zahlreichen Gästen der Vernissage gab es viele anerkennende Worte.

