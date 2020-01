Von „Fast nicht hörbar“ bis „Trommelfeuerwerk“

Gleich zwei Schüler der Musikschule Freudenberg erreichten beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall den zweiten Platz in der Kategorie Schlagzeug.

Freudenberg. Die beiden zehnjährigen, Marie Löhr und Henrik Friesen, sind Schüler von Musiklehrer und Schulleiter Michael Korn. Sie traten am vergangenen Sonntag zum ersten Mal beim renommierten Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Schwäbisch Hall an – und das nach lediglich zwei Jahren Unterricht.

Henrik Friesen aus Wessental startete mit einem sauber gespielten Drum-Solo von Sönke Herrmannsen mit dem Titel „Popcorn“ und zog alle Register der Dynamik, von fast nicht hörbar bis zu einem Trommel-Donnerwerk. Zu dem Originalsong von Jon Bon Jovi „It´s my life“, bei dem in den Proben noch Temposchwankungen zu hören waren, bewies Henrik Friesen, dass er gelernt hatte, sich zu konzentrieren. Er spielte den Song mit der Genauigkeit eines Uhrwerks.

Temporeiches Solo

Die ebenfalls aus Wessental stammende Marie Löhr gleichfalls mit einem temporeichen Drum-Solo von Herrmannsen: „Just a little Beat“ – nachdem sie sich selbst perfekt anmoderierte und schon für die ersten Schmunzler bei der vierköpfigen Jury sorgte. Ihr Zusammenspiel mit dem Song „Nobody´s Home“ von Avril Lavigne zeigte, dass sie sich in der Popmusik richtig zu Hause fühlt. Sie setzte mit einem weiteren Solo „Rock your Neighbours“ (ebenfalls Herrmannsen), einen fulminanten Schlusspunkt, bei dem sie zum Abschluss, aufspringend zum letzten Schlag, laut „Yeah“ schrie.

Michael Korn: „Dafür, dass die Beiden erst seit zwei Jahren im Schlagzeug-Unterricht sind und sie es in ihrer Altersklasse mit Bewerbern zu tun hatten, die bereits vier Jahre und länger am Drumset sitzen, haben sie sich wacker geschlagen. Ich bin sehr stolz auf Marie und Henrik. Sie haben das toll gemacht.“ Die Freude ist Korn anzumerken.

