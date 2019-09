Von der handgefertigten Anrichte zur Schrankwand

Freudenberg.Ob Sideboard, Kleiderschrank oder Bett: Industriell gefertigte Möbel sind heute aus der Interior-Welt nicht mehr wegzudenken. Kaum ein Möbelliebhaber kennt jedoch die spannende und ereignisreiche Geschichte dieser Art der Einrichtung und ihrer Herstellung. Die aktuelle Sonderausstellung „Raumwunder: Neue Wege in Design und Möbelbau; von handwerklicher Arbeitsweise zu industrialisierter Fertigung“ im Rauch Museum bringt Licht ins Dunkel und zeichnet die Entwicklung des Möbelbaus mit Original-Möbelstücken vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute nach.

Früher waren handgefertigte Möbel und Unikate die Norm und Zimmereinrichtungen wurden in der Regel komplett verkauft. Individuelles Einrichten war ausschließlich der Oberschicht vorbehalten. Das änderte sich schlagartig Anfang des 20. Jahrhunderts als der Münchner Architekt und Möbeldesigner Richard Riemerschmid die ersten sogenannten „Maschinenmöbel“ entwickelte. Sein Anspruch: Die neuen Möbel sollten aussehen wie klassische, hochwertige Handwerksarbeit. Da sie aber maschinell gefertigt waren, boten sie der breiten Masse zum ersten Mal eine erschwingliche Innenausstattung nach Wunsch.

Erstmals vorgestellt wurden die „Maschinenmöbel“ auf der Dritten Deutschen Kunstgewerbeausstellung im Jahr 1906: als eine zuvor unvorstellbare Neuerung und die Revolution des modernen Möbelbaus. Später in den 1920er und 1930er Jahren wurde die Möbelherstellung weiter rationalisiert und mit der Tischlerplatte und der Spanplatte kamen neuartige Materialien auf den Markt, die den Möbelherstellern ganz neue – und bezahlbare – Möglichkeiten boten.

Auch hier waren die Hellerauer Werkstätten um Riemerschmid und das 1919 von Walter Gropius gegründete Staatliche Bauhaus Vorreiter. Gleichzeitig entstanden Modulsysteme und Schränke – Stauraummöbel wurden flexibler, platzsparender und effektiver. Eine Entwicklung, die bis dato fortschreitet und der Ursprung heutiger Möbelentwicklungen ist. Die neue Ausstellung „Raumwunder“ des Rauch Museums entführt Besucher auf eine interessante Zeitreise. Sie zeigt die Entwicklung der Möbel anhand von exemplarischen Exponaten wie beispielsweise einem seltenen Schrank von Riemerschmid aus der ersten Generation der „Maschinenmöbel“ oder einer der ersten modularen Schränke von Marcel Breuer aus dem Jahre 1930.

Gleichzeitig präsentiert das Rauch Museum die Entwicklung des Möbeldesigns vom Beginn der Moderne über die Postmoderne bis hin zum modularen und funktionalen Design in Zeiten der Digitalisierung. In Kooperation mit dem Vitra Museum und dem Museum der Dinge werden unter anderem Arbeiten von Richard Riemerschmid, Ray und Charles Eames, Charlotte Perriand und dem italienischen Architekten Ettore Sottsass, der die Schule des „Anti-Designs“ prägte, gezeigt. Auch viele Exponate namhafter Bauhaus-Designer wie Alma Siedhoff-Buscher, Josef Pohl und Marcel Breuer, der als Erfinder der modernen Stahlrohrmöbel gehandelt wird, sind aktuell im Rauch Museum in Freudenberg zu sehen.

Die Sonderausstellung „Raumwunder“ ist von Sonntag, 29. September bis Sonntag, 2. Februar 2020 im Rauch Museum in Freudenberg,Wendelin-Rauch-Straße,jeden Mittwoch von 14 bis 16.30 Uhr und jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Führungen finden nach Vereinbarung statt.

