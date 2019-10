Vieles für und mit Senioren erreicht

Freudenberg.Am 20. November 2018 wurde der Seniorenbeirat Freudenberg von 26 Mitgliedern im Rathaus gegründet. Heute sind es 36 Mitglieder. Der Vorstand traf sich seither zu sieben Vorstandssitzungen und einer Besprechung mit Bürgermeister Roger Henning. Ebenso gab es eine Mitgliederversammlung. Im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten blickt der Vorstand auf eine beachtliche Zahl an Aktionen im ersten Jahr des Bestehens zurück.

Dabei wurde nicht nur vieles für Senioren geboten und erreicht. Die ältere Generation hat sich auch umfangreich ehrenamtlich für die Kernstadt engagiert. So wurden die „Freudenberger Aktivbürger“, eine Untergruppe des Seniorenbeirats, am 21. Februar ins Leben gerufen. Seither leisteten 14 Helfer zwischen 60 und 80 Jahren mehr als 190 ehrenamtliche Arbeitsstunden. Die Aktiven richteten verschiedene öffentliche Plätze und Wege her, die Stadt stellte das Material.

So pflegten die Senioren den Rastplatz am Fahrradweg Richtung Bürgstadt beim „Wasserhäusle“. Sie entfernten und häckselten Äste, entsorgten herumliegenden Müll und schliffen sowie strichen die Holzbänke rund um den Tisch aus Sandstein. Außerdem richteten sie das Umfeld der Sitzgruppe her. Acht Ruhebänke rund um den Freudenberger See wurden abgeholt, mit neuen Holzlatten versehen und wieder aufgestellt. Außerdem richteten die Engagierten 15 Bänke und deren Unterkonstruktion am Burgweg, im Friedhofsbereich und an weiteren Stellen in der Stadt her.

Im „Schleusenwäldchen“ wurde der Weg freigeschnitten und hergerichtet. Außerdem widmete man sich der Außenfassade und des Dachs der Hütte. „Wir haben dort viel Müll eingesammelt“, zeigen sich die Helfer verärgert über das Verhalten mancher Hüttennutzer. Die Aktivbürger kümmern sich um die Pflege des Pfarrer-Bender-Platzes im Odenwaldring. Der Schriftzug „Stadt Freudenberg“ am Schiffsanleger am Main wurde von ihnen gestrichen.

Schöne Stunden erleben

Der Seniorenbeirat rief Aktionen ins Leben, bei denen die ältere Bevölkerung sich informiert und schöne Stunden erlebt. So veranstaltet er am jeweils zweiten Donnerstag des Monats ein Wirtshaussingen in der Gastronomie am Badesee. „Das wird sehr gut angenommen“, freute sich die Vorsitzende des Beirats, Gudrun Pegoretti. Durchschnittlich kämen rund 40 Senioren pro Termin, teilweise deutlich mehr. Das Angebot wird auch von Senioren aus den Freudenberger Ortsteilen genutzt.

Weiterhin hatte der Beirat eine Informationsveranstaltung zum „Ruf-Taxi“ mit der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) durchgeführt. Bei dieser hatte es teilweise heftige Kritik am Angebotsumfang gegeben. Um so erfreuter zeigten sich die Vorstandsmitglieder, dass beim neuen Fahrplan Anregungen der Bürger berücksichtigt wurden. Pegoretti berichtete, dass eine neue Ruf-Taxi Haltestelle am Badesee geschaffen werde. Es wird eine Verbindung Nassig - Freudenberg über Wertheim und Fahrten von Wessental nach Külsheim geben. Für den Besuch der Wertheimer Seniorenmesse bot der Beirat die Organisation von Fahrgemeinschaften an.

Durch Einsatz des Seniorenbeirats stellte die Stadt eine Sitzbank an der Stadtmauer auf, die viel genutzt wird. Das Engagement des Beirats konzentrierte sich bisher auf die Kernstadt. Die Vorstandsmitglieder wünschen sich jedoch, dass man künftig Projekte zusammen mit den Ortsteilen durchführt. Dazu setze man auf die Kooperation mit den VdK Gruppen. Als neustes Projekt bietet man Senioren aus der Kernstadt an, defekte Haushaltsgroßgeräte abzuholen und zur Sammelstelle zu bringen. „Unser Wunsch ist, dass dies auch jemand in den Ortsteilen anbietet“, stellt der Vorstand fest. Zu einem Aufruf im Amtsblatt gab es bisher keine Resonanz.

Geplant ist ein Schulungsabend zum automatischen Defibrillator (AED) zusammen mit den Freudenberger Rettungsorganisationen. Außerdem will man die Kooperation mit dem Wertheimer Seniorenbeirat, dem Kreisseniorenrat und dem Landesseniorenrat Baden-Württemberg vertiefen. Mit verschiedenen Freudenberger Gruppierungen will man sich intensiver vernetzen. Vertreter des Beirats sind zudem im Projekt „Fußverkehrscheck“ aktiv.

Anregungen immer willkommen

Die Vorstandsmitglieder freuen sich darüber, dass Senioren ihnen ihre Ideen mitteilen. Gewünscht wurden ein wöchentlicher Fahrdienst in der Kernstadt zum Einkaufsmarkt, der Einsatz für mehr Verkehrssicherheit auch für Rollatornutzer und Rollstuhlfahrer sowie mehr Sitzbänke entlang des Mains, in einem Bereich, der auch gut mit Rollatoren und Kinderwagen erreichbar ist.

Die Beiräte hoffen auf viele weitere Vorschläge. Pegoretti räumt aber ein: „Für manche Projekte sind uns leider die Hände gebunden, da uns keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.“

Insgesamt zufrieden ist man mit der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Vor allem für die Unterstützung durch Elisabeth Huba-Mang vom Familien-, Senioren- und Integrationsbüro waren die Vorstandsmitglieder voll Lob. bdg

