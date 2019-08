Viel Interessantes über die Stadt und deren Geschichte erfahren

Freudenberg.Auf besondere Weise entdeckten am Donnerstag elf Kinder aus Wertheim und Freudenberg die Kleinstadt am Main. Die Aktion wurde als Programmpunkt der „Ferien für Entdecker“ des Stadtjugendrings Wertheim und der Ferienspiele Freudenberg angeboten. Umgesetzt wurde sie in Kooperation der Forscherkids Wertheim und der Stadt Freudenberg.

Von Caroline Becker vom Freudenberger Tourismus- und

...