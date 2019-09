Verkehrsteilnehmermit Drogen im Blut

Miltenberg.Ein 31-jähriger Mann war am Montagabend mit seinem Fahrrad in Bürgstadt in der Miltenberger Straße unterwegs. Da er keine Beleuchtung eingeschalten hatte, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Zudem war seine Fahrweise unsicher: Beim Zurückblicken stürzte er. Die Polizei bemerkte drogentypische Anzeichen. Der Mann gab zu, regelmäßig Drogen aller Art zu konsumieren. Nach einer Blutentnahme setzte er seinen Weg zu Fuß fort.

Am Montagmorgen stellte eine Polizeistreife bei einer 23-jährigen Autofahrerin drogentypische Anzeichen fest. Tests bestätigten Drogenkonsum. Sie gab auch zu, Amphetamin genommen zu haben. Nach der Blutentnahme wurde sie wieder entlassen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.09.2019