Unerlaubte Treffen - Verstöße gegen Corona-Auflagen

Miltenberg/Faulbach.Eine Polizeistreife war am in der Miltenberger Altstadt unterwegs. Die Beamten entdeckten eine vierköpfige Gruppe. Bei der Kontrolle gaben die 19- bis 26-jährigen Männer an, das Wlan einer angrenzenden Gaststätte nutzen zu wollen. Da sie aus vier verschiedenen Haushalten stammten, war ihre Treffen nicht zulässig. Gegen jeden der jungen Männer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Am Samstagabend wurde der Polizei eine Ruhestörung in Faulbach mitgeteilt.

Bei der Kontrolle eines leerstehenden Hauses stellte die Polizei fest, dass dort vier Personen einen Geburtstag feierten.

Sie kamen aus verschiedenen Haushalten, was wegen der aktuellen Corona-Lage nicht zulässig ist. Auch die vier 16 – 18-jährigen Frauen wurden wegen einer Ordnungswidrigkeit angezeigt.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 06.12.2020