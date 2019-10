Unbekannter zündete Holzütte an

Wessental.Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montag gegen 18.30 Uhr im Gewann Hallenwiesen in Wessental. Mittels eines Brandbeschleunigers zündete ein Unbekannter eine mobile Holzhütte an, so dass diese vollkommen ausbrannte. Auch eine neben der Hütte befindliche Holzterrasse versuchte der Täter in Brand zu setzen. Das Feuer zündete jedoch nicht. Die Feuerwehr rückte mit insgesamt 40 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen aus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 09345/241 vom Polizeiposten Külsheim entgegen genommen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019