Umweltverträglich unterwegs

Freudenberg.Freudenberg nimmt den Fußverkehr nun genau unter die Lupe, denn die Stadt ist eine von acht Kommunen, die zur Teilnahme an den Fußverkehrs-Checks 2019 ausgewählt wurden: Am Freitag, 20. September, startet die vom Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg geförderte Maßnahme mit einer Auftaktversammlung.

Bürger sind eingeladen, um 18 Uhr im Rathaus-Saal gemeinsam mit der Stadtverwaltung und Fachleuten die Belange der Fußgänger zu diskutieren. Zentrale Aktion der Maßnahme sind zwei Begehungen mit einem Fachgremium am Mittwoch, 16. Oktober, bei denen vor Ort generationsübergreifend die Situation der Fußgänger analysiert wird: Welche Probleme gibt es, wo kann man gut und sicher zu Fuß gehen, wo fehlt Platz, wo könnte vielleicht ein Zebrastreifen beim Queren einer Straße helfen, wo eine Ampel?

In einer Abschlussveranstaltung am Dienstag, 5.November um 19 Uhr, werden dann Schlussfolgerungen aus den Begehungen und mögliche Empfehlungen der Fachleute der Bevölkerung vorgestellt und diskutiert. Ansprechperson für die Fußverkehrs-Checks 2019 und den Auftaktworkshop ist Elisabeth Huba-Mang im Familien-, Senioren- und Integrationsbüro der Stadt Freudenberg. In der Umsetzung des Projekts wird Freudenberg vom Fachbüro Planersocietät im Auftrag des Ministeriums für Verkehr Baden-Württemberg unterstützt.

Die Fußverkehrs-Checks 2019 stehen unter dem Motto „Gehen – sitzen – spielen“. Es geht um sichere und gut gestaltete Wege und Plätze, die auch zum Verweilen und Spielen einladen und Lust aufs Zufußgehen machen. Das Land und die Stadt Freudenberg wollen mehr Verkehr auf die Füße verlagern, denn Zufußgehen ist die natürlichste und unabhängigste Form der Fortbewegung – und dazu ist es noch umwelt- und sozialverträglich. pm

