Traumhafte Klänge von Barock bis Modern

Kraftvolle und besinnliche Klänge bot das Konzert des Jugendblasorchesters Untermain am Samstagabend in der neuen Kirche Freudenberg.

Freudenberg. In der Pfarrkirche St. Laurentius genossen die Gäste im nahezu voll besetzten Gotteshaus die Klänge des symphonischen Jugendblasorchester Untermain. Dessen über 40 jugendliche und erwachsene Musiker stammen aus der gesamten Region Untermain vom Landkreis Aschaffenburg bis tief in den Spessart. Sie treffen sich alle 14 Tage zu Proben im Gemeinschaftshaus Großwallstadt. Hinzu kommen Probewochenenden im Schloss Weikersheim und dem Kloster Hammelburg.

Neben Konzerten im Einzuggebiets des Musikverbands hatten sie bereits Auftritte in München und Berlin und unternahmen Konzertreisen. Ziel des Orchesters ist, symphonische Blasmusik auf hohem Niveau zu präsentieren. Dies gelang beim Konzert in Freudenberg auf ganzer Linie. Seit 2008 steht das Orchester unter der Leitung von Verbandsdirigent Michael Köhler. Er hat mehrere Studienabschlüsse in Bereich Musik und studierte in Würzburg, Frankfurt und der Universität North Texas. Er spielte als Musiker in bekannten Orchestern weltweit.

Die Musiker des Jugendblasorchester boten den Zuhörern einen Adventstraum der Klänge. Das Repertoire reichte von Werken des 18. und 19. Jahrhundert bis zu Stücken aktueller Komponisten. Gesanglich wurden Lieder von Sopranistin Lea Hartlaub aus Großwallstadt vorgetragen.

Caroline Becker vom Tourismus und Kulturbüro der Stadt Freudenberg freute sich, dass die Musiker des Jugendblasorchesters den Weg nach Freudenberg gefunden haben. Sie dankte der Pfarrgemeinde, dass aus dem Gotteshaus ein Musiksaal wurde. Der Musikverband lasse sich Förderung des Musiknachwuchs einiges kosten, sagte sie anerkennend. Sie kündigte an, dass die Musiker im Rahmen der Kulturtage im Sommer 2020 auf der Freudenburg ein weiteres Konzert in der Kleinstadt geben werden.

Zu Beginn erklang das gefühlvolle „Ariosa“ aus der Kantate 156 von Johann Sebastian Bach. Den Abend moderierte Julie Hofmann. Sie stellte fest, dass die Titel „Kirchenkonzert“ und „Adventskonzert“ mit Besinnlichkeit verbunden werden. Das Orchester habe besinnliche Stücke ausgesucht, aber auch Filmmusik. Musikalisch folgte das „Largo“ aus der Symphonie Nummer 9 von Antonin Dvorák (1841-1904), besser bekannt als „Symphonie aus der neuen Welt“. Der tschechische Komponist emigrierte in die USA. Dort ließ er sich von indianischer Musik inspirieren. Das „Largo“ sei eine Totenmelodie eines Indianers für seine verstorbene Frau, so die Moderatorin.

Von der neuen Welt ging es in die Welt des Barock ins 18. Jahrhunderts. Bach gehörte zu den bekanntesten Komponisten dieser Zeit. „Er hatte 20 Kinder und trotzdem fand er Zeit reich verzierte Stücke zu komponieren“, so Hofmann.

Johann-Sebastian Bachs Stück „Et Exultavit“ aus dem Magnificat, Bachwerkeverzeichnis 243, wurde mit der überzeugenden Gesangsstimme von Hartlaub untermalt. Auf deutsch bedeutet der Titel: „Und mein Geist freut sich Gottes“. Das Arrangement für das Orchester stammt von dessen Leiter Köhler.

Bei den schönen und kraftvollen Melodien von „Highlights from Exodus“ von Ernest Gold (1921 bis 1999) gingen Musikern und Zuhörern das Herz gleichermaßen auf. Gold erhielt für das Stück den Oskar für die beste Filmmusik. Es ist der Titelsong des dreistündigen Monumentalfilms „Exodus“ aus den 1960er Jahren. Der Film spielt kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs. Er berichtet über Menschen, die durch den Krieg entwurzelt wurden. Erzählt wird in ihm die Geschichte von Juden, die von Zypern nach Palästina gelangen wollen. Sie schaffen es dabei, an ein Schiff zu kommen, das sie „Exodus“ nennen.

„Es geht im Film um den Anspruch jedes Menschen auf Freiheit und Würde“, zitierte die Moderatorin eine Filmkritik. In den Klängen wurde die Hoffnung dieser Menschen, aber auch ihre Herausforderungen auf dem Weg zu dieser Freiheit, deutlich.

Martin Luthers Kirchenlied „Eine feste Burg ist unter Gott“ ist fast 500 Jahre alt. „Ob Luther auch die Musik zum Text komponiert hat, ist offen“, so die Erläuterung. Sicher sei, das Arrangement für das Jugendblasorchester stamme von Andi Schreck, so Hofmann. Weiter ging es mit dem „Adagio“ aus dem Ballett „Spartacus und Phrygia“ von Aram Khatschaturjan (1903 bis 1978). Es ist die vertonte Liebesgeschichte von Spartacus und seiner Ehefrau. Das Solo übernahm Susanne Röll an der Oboe.

Sängerin Hartlaub trug gefühlvoll die Arie „Lascia ch’io pianga“ („Lass mich weinen“) aus der Oper „Rinaldo“ von Georg Friedrich Händel vor. Das Arrangement für sein Jugendorchester dazu stammt wieder von Köhler.

Zum Abschluss erklang mit „Give Us This Day – Eine kleine Symphonie für Blasorchester“ von David Maslanka (1943 bis 2017) ein für die Musiker ganz besonderes Werk. Es ist eine anspruchsvolle Symphonie, die ein breites Spektrum von hauchzarten Passagen bis lauten Paukenschlägen und von langsamen Klängen bis schnellen Rhythmen umfasst. Angelehnt ist das Stück an das englischsprachige „Vater unser“. Als Inspiration diente dem Komponisten aber auch der Buddhismus. In dessen Sichtweise bedeutet der Titel „In diesem Moment lebendig zu sein.“

Belohnt wurde der Auftritt der Musiker mit stehendem Applaus. Berthold Rüth, Präsident des Musikverbands Untermain, überbrachte die Lob- und Dankesworte an den Verband, an die Mitwirkenden und Unterstützer. Als gemeinsamer Konzertausklang stimmten die Zuhörer begleitet vom Orchester das traditionelle Weihnachtslied „Es ist ein Ros entsprungen“ an.

