Tipps für den Wiedereinstieg

Freudenberg.Bauchgefühl und Herz sagen, es wird Zeit für eine Veränderung. Der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung kann vielfältige Gründe haben: Die aktuellen Arbeitsinhalte passen nicht mehr zu den eigenen Vorstellungen oder die Arbeitszeiten entsprechen nicht mehr den Wünschen und der Lebenssituation. Frauen suchen nach neuen Herausforderungen, vielleicht auch in einem ganz anderen Beruf. Nach einer Familienphase oder der Pflege eines Familienmitglieds haben diese wieder mehr Zeit für ihre Berufstätigkeit. Ein „Tapetenwechsel“ ist fällig, um das Einsteigen, Aufsteigen oder Umsteigen in eine neue Aufgabe zu ermöglichen.

Damit die Veränderung gelingt, ist eine gründliche Planung wichtig. Verschiedene Fragestellungen sollten Frauen berücksichtigen und für sich überdenken. Die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken möchte die Teilnehmerinnen gerne auf ihrm beruflichen Weg unterstützen. Daher ist in der Veranstaltung Zeit, um die beruflichen Wünsche, Ziele und die Wege zur Zielerreichung zu besprechen.

Viele Informationen

Die Teilnehmerinnen erhalten Informationen, beispielsweise über Weiterbildungsmöglichkeiten oder unterschiedliche Arbeitszeitmodelle, die den Umstieg oder auch den Wiedereinstieg erleichtern und die Planung des weiteren Berufswegs ermöglichen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet am Dienstag, 24. März, von 18 bis 20 Uhr in den Räumen des FSI-Büros, Hauptstraße 143 in Freudenberg statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – eine Mindestteilnehmerzahl zur Durchführung ist jedoch erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020