Staatsvertrag soll im Sommer kommen

Die verkehrsgeplagten Bürger in Freudenberg und Kirschfurt können sich berechtigte Hoffnungen auf eine baldige Erleichterung machen.

Von Sebastian Schwarz

Freudenberg. Bei seinem Besuch in Freudenberg am Mittwoch, zeigte sich Uwe Lahl, Ministerialdirektor im baden-württembergischen Verkehrsministerium, optimistisch, dass eine schnelle Lösung für die geplante Verkehrsumfahrung in Form einer neuen Mainbrücke möglich ist.

Dass eine solche auch dringend nötig ist, betonte Freudenbergs Bürgermeister Roger Henning. „Die Verkehrssituation hier ist eine riesige Problematik, die dringendst einer Lösung bedarf“, so der Rathauschef. Henning hat mit dieser Einschätzung die Zustimmung des Ministerialdirektors. „Da muss etwas geändert werden, das geht so nicht mit der Enge und der Gefahr durch vorbeifahrende Lkw“, sagte Lahl mit Blick auf die Freudenberger Ortsdurchfahrt.

Damit das Projekt „Umfahrung“ schnell Gestalt annehmen kann, bedürfe es vor allem der Einigkeit aller Beteiligten, so Lahl weiter. „Wenn das schnell umgesetzt werden soll, ist Einigkeit das Wichtigste“, unterstrich der Ministerialdirektor und hatte dabei vor allem Kommunal- und Kreispolitik im Sinn. Je mehr Bedenken und zusätzliche Vorschläge es bei dem Vorhaben gebe, desto länger zöge sich das Genehmigungsverfahren bei den zuständigen Landesbehörden.

Jedoch gebe es bei dem Projekt ja einen breiten Konsens, was schon ein wichtiger Schritt sei. Dies bestätigte auch Jens Marco Scherf. „Es herrscht links und rechts des Mains große Einigkeit, die Region steht über alle Parteigrenzen hinweg hinter dem Vorhaben“, erklärte der Landrat des Landkreises Miltenberg.

Dass die geplante Maßnahme nicht mit weiteren Nebenschauplätzen vermischt werden soll, darin waren sich auch die zahlreichen Vertreter der Politik beim Besuch des Ministerialdirektors einig. „Wir sollten das Projekt nicht mit einer Fehlüberfrachtung zurück in die Warteschleife bringen“, warnte etwa der Tauberbischofsheimer Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart. Ähnlich sah das Peter Mayer, Zweiter Bürgermeister der Gemeinde Collenberg. Er sprach sich strikt dagegen aus, jetzt noch eine mögliche Tunnellösung ins Spiel zu bringen, da dies das Vorhaben nur gefährden würde.

Doch wie ist denn nun eigentlich aktuell der Stand des Verfahrens? Diese Frage wusste der Ministerialdirektor zu beantworten. Zunächst unterstrich er, dass das Land Baden-Württemberg seinen Anteil an der geplanten Baumaßnahme in Höhe von sieben Millionen Euro sicher leisten werde. Für das Land gehöre dies zu den größeren Verkehrsinvestitionen. „Das ist natürlich nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin“, versprach Lahl.

Ein wenig skeptisch zeigte er sich beim angedachten Staatsvertrag. „Wir hätten auch mit einer einfachen Verwaltungsvereinbarung leben können“, merkte der Stuttgarter Ministerialbeamte an. Ein Staatsvertrag sei zwar freilich schöner, aber eben auch aufwendiger. So müsse dieser gegebenenfalls sogar vom baden-württembergischen Landtag ratifiziert werden.

Geduld gefordert

Lahl zeigte sich dennoch optimistisch, dass der Staatsvertrag noch vor der parlamentarischen Sommerpause unterzeichnet werden könnte. So würden in Stuttgart bereits alle Stellungnahmen vorliegen, das Verkehrsministerium könne also seine Zustimmung erteilen. Die anwesenden Bürger bat der Ministerialdirektor indes noch um ein wenig Geduld. „Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass die neue Mainbrücke schon im nächsten Jahr gebaut sein könnte“, bekräftigte er.

