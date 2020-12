Staatsvertrag ist Thema

Freudenberg.Der Staatsvertrag über die Brücke in Freudenberg am Main steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Landtags. Damit rückt dessen Unterzeichnung näher, schreibt der Landtagsabgeordnete des Main-Tauber-Kreises Wolfgang Reinhart in einer Pressemitteilung.

Das Ministerium für Verkehr und das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr hätten den Entwurf des Staatsvertrages über die Planfeststellungen für die Verlegung der L 2310 neu/ St 2315 bei Collenberg (Ortsteil Kirschfurt) im Zuge des Neubaus der Mainbrücke sowie dem Ersatzneubau der Brücke über den Main bei Wertheim-Kreuzwertheim abgestimmt. „Hierüber muss im Hinblick auf den Beschluss der Landesregierung vom 11. Juli 1979 und die zwischen Landtag und Landesregierung getroffenen der Landtag unterrichtet werden“, so Reinhart.

Die Regierung von Unterfranken soll für die gesamten Vorhaben als Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde bestimmt werden. Der Staatsvertrag legitimiert dies.

So soll etwa im Hinblick auf die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung die Bayerische Kompensationsverordnung zur Anwendung kommen. Außerdem soll vereinbart werden, dass die Planfeststellungsverfahren von der Regierung Unterfranken nach den für die bayerische Straßenbauverwaltung gültigen Vorschriften und Richtlinien durchgeführt werden können. Die Zuständigkeit liegt beim Ministerium für Verkehr. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020