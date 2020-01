Sportclub feiert 100-jähriges Bestehen

Freudenberg.Der traditionelle Jahrestag des SC Freudenberg fand vor ein paar Tagen in der Aula der Lindtal-Schule statt. Nach dem Kirchgang, begleitet von der Stadtkapelle Freudenberg, fanden sich rund 100 Mitglieder ein, um im Jubiläumsjahr dem SC Freudenberg die Verbundenheit zu zeigen.

Werte beherzigen

In seiner Ansprache ging der Vorsitzende Michael Lazarus auf die traditionellen Werte einer Gemeinschaft oder eines Vereins ein und appellierte an die Mitglieder, diese Werte auch in der modernen Zeit zu beherzigen. Darüber hinaus gab er einen Ausblick auf das anstehende Jubiläumsjahr und die in diesem Zusammenhang geplanten Veranstaltungen. So wird am 25. April in der Turnhalle ein Ehrenabend stattfinden, bei dem in diesem Jahr die langjährigen Mitglieder geehrt werden und ein feierlicher Rahmen geschaffen werden soll um das Jubiläum gebührend zu feiern.

Besonderer Höhepunkt wird das Festwochenende vom 3. bis zum 5. Juli am Sportgelände werden. Am So findet beispielsweise am Freitag, 3. Juli, ein Fußballspiel der beiden Regionalligisten Victoria Aschaffenburg und Bayern Alzenau statt mit anschließender Party. Am Samstag, 4. Juli, geht es nachmittags mit einem bunten Programm weiter und abends spielt die bekannte Partyband „Frankenräuber“ im großen Festzelt. Zum Abschluss am Sonntag wird es nach dem Gottesdienst einen Festumzug zum Sportgelände geben und danach geht es im Festzelt zu musikalischer Umrahmung der Stadtkapelle Freudenberg und der „Fränkischen Rebläuse“ weiter. Auch an diesem Tag wird es verschiedene Aktionen der einzelnen Abteilungen am Sportplatz geben.

Langanhaltenden Applaus von den anwesenden Mitgliedern erhielt zum Abschluss Paul Knapp, welcher als Platzkassierer über 20 Jahre lang „das Gesicht“ des SC Freudenbergs bei den Heimspielen am Sportplatz war.

Michael Lazarus und sein Stellvertreter P. Maier bedankten sich mit einem Geschenkkorb für seinen zuverlässigen und treuen Dienst für den SC Freudenberg.

