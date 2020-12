Spende an Hospizdienst übergeben

Freudenberg.Eine Umstellung des internen Bezahlsystems nahmen die Rauch Möbelwerke zum Anlass für eine Spendenaktion.

In einer Presseerklärung teilt das Unternehmen mit, dass dank der Initiative des Betriebsrats über 6000 Euro gesammelt und dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg mit Sitz in Kleinheubach übergeben wurden. Am späten Mittwoch Abend und mit dem notwendigen Abstand übergaben Geschäftsführer Jochen Arndt und die Betriebsratsvorsitzende Cornelia Miltenberger unterstützt durch die Jugend- und Auszubildenden-Vertretung die Spende für den Hospizdienst stellvertretend an Mitarbeiterin Katja Neuberger-Ebert. Mit im Gepäck waren Schoko-Nikoläusen und kleine Schutzengel für die Kinder und Jugendlichen.

Hintergrund der Spendenaktion ist eine Aktualisierung der sogenannten „U-Keys“ im Unternehmen. Die handlichen Kunststoff- Schlüssel konnten mit Guthaben aufgeladen werden und ermöglichten den Mitarbeitern eine bargeldlose Zahlung in der Kantine sowie an Snack- und Getränkeautomaten. Mit der Einführung eines moderneren Chip-Systems, wurden die alten „U-Keys“ unbrauchbar, auch wenn sie noch Guthaben hatten. „Wir wollten diese Tatsache für einen guten Zweck nutzen“, so Cornelia Miltenberger. „Und da kam uns die Idee einer Spendenaktion.“

Mitte Oktober startete der Aufruf an die Belegschaft die „Schlüssel“ zu spenden. Gesammelt wurde für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Miltenberg. 3092 Euro kamen dabei zusammen. Die Geschäftsführung verdoppelte die Summe, so dass sich das Hospiz bei der Übergabe über 6200 Euro freute. Diese finanzielle Unterstützung wird dringend gebraucht, denn das Hospiz finanziert sich zu 75 Prozent aus Spenden. Seit Beginn der Pandemie sind diese Zuwendungen stetig zurück gegangen, zuletzt um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. „Als Unternehmen, das bisher sehr gut durch die Corona-Krise gekommen ist, wollten wir einen Beitrag leisten, um jene in der Gesellschaft zu unterstützen, die stark mit den Auswirkungen der Pandemie zu kämpfen haben“, erklärt Geschäftsführer Jochen Arndt. pm

