Rauenberg hat Platz für Wachstum

Ein Wunsch des Rauenberger Ortschaftsrat geht in Erfüllung: Der dritte Bauabschnitt der Maueräcker wurde eingeweiht und noch dieses Jahr könnten die ersten Rohbauten stehen.

Rauenberg. Sowohl Bürgermeister Roger Henning als auch Ortsvorsteher Siegbert Weis waren zuversichtlich, dass sich der dritte Bauabschnitt des Rauenberger Neubaugebiets Maueräcker bald mit Leben füllen wird. Am Dienstag wurde es mit der symbolischen Durchtrennung eines Bands eingeweiht.

An der kleinen Feierstunde vor Ort nahmen Vertreter aus Politik und beteiligten Unternehmen sowie Nachbaranlieger teil. Henning betonte, man habe die offizielle Einweihung unbedingt vor den Sommerferien machen wollen, auch wenn noch einige wenige Restarbeiten offen seien. „Wir wollen zeigen: Die Grundstücke sind jetzt verkaufsbereit.“ Offen ist noch die Ausrichtung der Straßenlampen und das Anbringen der LED-Leuchten.

Er betonte, man wolle nach und nach die Lampen im gesamten Stadtgebiet auf diese Technik umrüsten, denn die Einsparung bei den Betriebskosten sei enorm. Insgesamt habe der Freudenberger Gemeinderat zur Erschließung des dritten Bauabschnitts Aufträge über rund 330 000 Euro vergeben. Diese umfassten die Straßenbau-, Kanalbau und Wasserversorgungsarbeiten. Mit einigen Zahlen machte er den Umfang der Arbeiten deutlich.

So wurden 1150 Quadratmeter neue Straßen asphaltiert, 460 Quadratmeter Pflaster für Gehwege verlegt und 600 laufende Meter Bordsteine gesetzt. Bei den Kanalarbeiten wurden 450 Kubikmeter Grabenaushub bewegt und 95 laufende Meter Betonrohre verlegt.

Bei den Wasserleitungsarbeiten waren es 330 Kubikmeter Erdaushub und 180 laufende Meter Rohrleitungen. Zudem wurden 400 Meter Niederspannungskabel und 60 Meter Hausanschlussleitungen für Strom verlegt. Besonders hob er hervor, dass die Stadtwerke im Auftrag der Telekom Glasfaserkabel für schnelles Internet in jedes Grundstück verlegt hatten.

Kinderförderung

„Es entstanden neun Bauplätze zwischen 500 und 830 Quadratmeter“. Der Verkaufspreis liegt bei 94 Euro pro Quadratmeter. Der Bürgermeister wies auf die Herausforderungen hin, die die Verwaltung mit der Vergabe der Grundstücksnummern und damit späteren Hausnummern hat.

Gerade und ungerade Nummern werden sich wie üblich auf unterschiedlichen Straßenseiten befinden. Bei der Vergabe müsse darauf geachtet werden, dass die Lage der Hausnummern nachvollziehbar ist. Zudem müssen die Hausnummern aus den vorherigen Bauabschnitten mit berücksichtigt werden.

Stolz berichtete Henning weiter über die Kinderförderung für Grundstückskäufer, die der Gemeinderat Anfang Dezember 2018 neu geregelt hatte. Beim Kauf eines städtischen Baugrundstücks erhalten Familien pro Kind unter 18 Jahre eine Familienförderung von 3000 Euro. Diese wird auch für Kinder gezahlt, die maximal drei Jahre nach dem Grunderwerb geboren werden.

Rauenberg habe aktuell 608 Einwohner. Vielleicht könne man diese Zahl durch den neuen Bauabschnitt noch steigern. Das Dorf sei als Wohnort attraktiv, verwies er auf die gute Infrastruktur mit Kindergarten, Schule und Hofladen sowie auf das rege Vereinsleben.

Von zusätzlichen Einwohnern und Geburten profitiere die gesamte Stadt Freudenberg. Die Gewerbesteuer sei stark schwankend. „Wichtige Einnahmen sind die Schlüsselzuweisungen, die sich nach der Einwohnerzahl richten.“ Zudem sei eine stabile oder eine steigende Einwohnerzahl wichtig für den Erhalt der Infrastruktur.

Freudenberg mit seinen Teilorten habe aktuell rund 3800 Einwohner, diese Zahl wolle man Halten und möglichst ausbauen. Deshalb seien neue Baugebiete und Innenverdichtung auch wichtige Punkte bei der Erstellung des neuen Flächennutzungsplans.

Er dankte allen Nachbarn des Bauabschnitts für ihr Verständnis für die Belastungen durch die Erschließungs- und späteren Hausbauarbeiten. Für den dritten Abschnitt gebe es bereits zwei Bauvor-anfragen.

Zukunftssicher aufgestellt

„Ich bin zuversichtlich, dass wir Rauenberg mit der Erweiterung des Baugebiets zukunftssicher aufstellen.“ Er signalisierte, auch im Namen des Gemeinderats, Gesprächsbereitschaft, die Erschließung eines weiteren Abschnitts mit fünf Bauplätzen anzugehen, wenn die neun Plätze aus dem dritten Bauabschnitt verkauft sind und es weiteren Bedarf gebe.

Er sah es als richtig an, Bauplätze komplett zu erschließen und damit auf den Markt zu gehen. Es reiche nicht, erst dann zu erschließen, wenn es genügend Bauinteressenten für einen Abschnitt gibt. Seien alle Bauplätze verkauft, sei die Erschließung für die Gemeinde ein Nullsummenspiel. „Ich hoffe, die Bauplätze gehen weg wie warme Semmeln.“

Weiteres Potenzial für Baugebiet sah er in Boxtal. Ortsvorsteher Weis dankte den Anliegern im Namen des Ortschaftsrats für ihre Verständnis. Zum Verkaufspreis der neuen Grundstücke sagte er, man habe sich mit der Höhe nicht leicht getan, aber die Kosten würden nun mal überall gleich anfallen.

Er zeigt sich froh darüber, dass man nun den dritten Abschnitt der Maueräcker erschlossen habe. 2007 habe man den zweiten Abschnitt erschlossen und die Grundstücke seien schnell verkauft gewesen.

Es gebe dort nur noch einen freien Bauplatz, der in Privatbesitz sei. „Hoffentlich verkaufen sich die Grundstücke im neuen Abschnitt genauso schnell.“

Er war sich sicher, dass 2019 bereits der erste Rohbau stehen wird und so Leben in die Straße komme. Die für die Erschließung gefallene Hecke, solle im Herbst wieder eingeflanzt werden, so dass alle zufrieden sein können.

