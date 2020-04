Rauch meldet Kurzarbeit an

Freudenberg.Der Freudenberger Möbelhersteller Rauch hat sich an die Krisenentwicklung angepasst. In einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt es, die Lieferfähigkeit könne für den „aktuellen Bedarf aufrechterhalten“ werden. „Die Ladengeschäfte unserer Absatzpartner sind inzwischen europaweit fast ausnahmslos geschlossen. Bisher ist jedoch die Nachfrage unserer großen Online- und Multichannel-Kunden noch stabil. Deshalb fokussieren wir uns darauf, die Produktions- und Lieferfähigkeit für diese reduzierte Nachfrage sicherzustellen“, sagt demnach Michael Stiehl, geschäftsführender Gesellschafter.

Der Möbelhersteller hat „bei einem Teil seiner Belegschaft in den Werken und Zentralbereichen“ ab dem 1. April die Arbeitszeit reduzieren und Kurzarbeit angemeldet. Rauch habe auf die Herausforderungen in der Möbelbranche frühzeitig reagiert und setze die erforderlichen Maßnahmen mithilfe eines Sicherheitsstabs – unter Beteiligung des Managements und des Betriebsrats – konsequent um, heißt es.

Maßnahmen umgesetzt

Höchste Prioritäten im Unternehmen seien aktuell „der gesundheitliche Schutz der Mitarbeiter, das Aufrechterhalten von Lieferketten und die Übernahme von Verantwortung im gesamtgesellschaftlichen Kontext.“ Im Sinne des Kundenverständnisses seien in der gesamten Produktions- und Lieferkette geeignete Strategien erarbeitet und die notwendigen Maßnahmen umgesetzt worden.

Die Aufträge seien eng mit den Kunden abgestimmt und insbesondere der Online-Handel werde weiter bedient, so Geschäftsführer Andreas Gerecke. Da die gesamte Wertschöpfungskette auf die dynamische Auftragslage in kurzer Zeit angepasst worden sei, könnten die zugesagten Belieferungen sichergestellt werden. Dies geschehe unter „Einhaltung allerhöchster Hygiene- und Sicherheitsstandards“.

Produktion gesichert

Die Maßnahmen helfen laut Pressemitteilung die Liquidität des Unternehmens und damit insbesondere die Fortführung der Produktion zu sichern. Gleichzeitig solle damit ein reibungsloser Start gewährleistet werden, sobald die derzeitigen Beschränkungen aufgehoben sind. Allerdings benötigten die Kunden weiter eine Anlaufstelle. Ebenso seien enge Kontakte zu den Lieferanten wichtiger denn je.

Home-Office

Wie in den meisten Unternehmen arbeiteten viele Mitarbeiter der Vertriebs-, Projekt- und Verwaltungsteams sowie der Kunden-Service derzeit im Homeoffice. Eine ausreichende Mannschaft koordiniere zudem im Schichtbetrieb anfallende Aufgaben in der Zentrale in Freudenberg. „Jetzt zahlt sich aus, dass wir in den letzten Jahren unser Unternehmen mit Blick auf die fortschreitende Digitalisierung vorbereitet und in unsere IT-Infrastruktur investiert haben. ,Made in Germany’ sei in Zeiten wie diesen weit mehr als ein Qualitätsmerkmal, denn wir haben bislang keine nennenswerten Probleme in der Materialversorgung“, so Stiehl. So blieben die Möbelwerke in der aktuellen Ausnahmesituation handlungsfäig. wei

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020