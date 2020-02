Politiker wollen Druck für eine Lösung machen

Freudenberg/Kirschfurt.Die Stadt Freudenberg und Collenbergs Ortsteil Kirschfurt brauchen dringend eine Verkehrsentlastung. Deshalb ist die Hoffnung auf einen baldigen Bau der neuen Mainbrücke und der Umfahrung groß.

Am Samstag informierte sich Klaus Holetschek, neuer Staatssekretär im bayrischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, vor Ort über die Verkehrssituation in Kirschfurt und Freudenberg sowie die Planungen zur Verkehrsumfahrung. Vorgesehen ist der Bau einer hangseitigen Umfahrung auf bayerischer Seite und der Neubau einer Brücke über Main und Bahnlinie. Die Umgehung soll westlich von Freudenberg über die Brücke an die L2310 anschließen. Somit wären Freudenberg und sein bayerischer Nachbar entlastet.

Die Kosten für die Maßnahmen liegen bei rund 23 Millionen Euro. Wie MdL Professor Wolfgang Reinhart erklärte, soll Baden-Württemberg davon acht Millionen tragen, Bayern den Rest. Aktuell muss ein Staatsvertrag zwischen den Bundesländern geschlossen werden. Ist dieser unterschrieben, kann ins Planfeststellungsverfahren gegangen werden.

Auf Einladung des bayerischen Landtagsabgeordneten Berthold Rüth waren viele Politiker und Bürger auf die bayerische Seite der Mainbrücke gekommen, um die Dringlichkeit der Maßnahme zu verdeutlichen. Rüth betonte, der Neubau eines Brückenbauwerks zwischen den beiden Bundesländern komme nicht so häufig vor.

„Für uns ist das Ganze eine unendliche Geschichte“, so Rüth. Auch wenn das Verfahren bürokratisch weitergehe, hätten die Menschen auf beiden Seiten des Mains das Gefühl, es tue sich nichts. „Wenn der Staatssekretär sieht, es geht so nicht weiter, macht er Druck.“ Dann sei das Ziel der beiden Gemeinden erreicht. Reinhart sprach im Namen Baden-Württembergs Dank für das Treffen aus. Straßen und Brücken seien Lebensadern und Verbindungen zweier starker Länder des Südens, die noch enger zusammenrücken sollen. „Da hat man Dynamik und will etwas bewegen.“

Er verwies auf den Runden Tisch, den er mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg geführt hatte. Kompliment sprach er der bayrischen Straßenbauverwaltung dafür aus, dass sie die Planung der Maßnahme übernimmt. Er formulierte die große Hoffnung, dass der Staatsvertrag noch im ersten Halbjahr 2020 von beiden Ländern unterzeichnet wird. Die zusätzliche Brücke bedeute ein weiteres Zusammenwachsen.

Holetschek betonte, es sei für ihn selbstverständlich, sich vor Ort zu informieren. Er zeigte Verständnis für die Ungeduld der Bürger. Er betonte, die bayerische Staatsregierung wolle generell Dinge beschleunigen. „Wir wollen alles tun, damit sich das Thema bewegt“, versprach er hinsichtlich der Verkehrsmaßnahme. Weiter hob er hervor, Rechtssicherheit biete nur der Staatsvertrag. „Bayern hat die Planung genehmigt, nun ist Baden-Württemberg am Zug dies ebenso zu tun.“ Dann könne der Vertrag unterzeichnet werden.

Die Maßnahme bedeute eine Steigerung der Lebensqualität für die gesamte Region. Dank sprach er dem Bundestag für die zur Verfügung gestellten Mittel aus. „Es muss der Tag der Taten kommen“, so Holetschek, der nochmals betonte: „Wir wollen das Projekt.“

Der zweite Bürgermeister von Collenberg, Peter Mayer, richtete einen Appell an beide Bundesländer. „Die Umsetzung des Projekts ist für uns essenziell.“ Beim Rundgang in Kirschfurt versprachen sowohl Holetschek als auch Reinhart, Druck für einen baldigen Abschluss des Staatsvertrags zu machen. „Wir können aber keinen konkreten Termin für die Unterschrift nennen“, betonten beide einhellig. b dg

