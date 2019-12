Petitionsausschuss stellt Verstöße fest

Von einem Kandidaten für die Verpachtung des gemeinschaftlichen Jagdbezirk Wessental gab es scharfe Kritik am Vergabeverfahren. Diese beschäftigte sogar den Petitionsausschuss des Landtags.

Wessental. 2017 wurde der rund 250 Hektar umfassende Jagdbezirk Freudenberg-Wessental durch Beschluss des Freudenberger Gemeinderat an einen neuen Jagdpächter verpachtet. Der bisherige Mitpächter, der 84-jährige Wessentaler, Wilfried Hildenbrand, erhielt keinen neuen Vertrag. Insgesamt gab es 2017 fünf Bewerber. Hildenbrand ist seit 1982 Jäger und war von 1990 bis zur Neuvergabe Mitpächter des Jagdbogens.

Er wirft Verwaltung und Gemeinderat rechtliche Mängel im Vergabeverfahren vor. So reichte er im März und April 2017 Widersprüche gegen den Beschluss bei der Stadt Freudenberg sowie der unteren Jagdbehörde des Landratsamts ein.

Letztere ist die Aufsichtsbehörde, welche die Verpachtung an den gewählten neuen Pächter genehmigt hatte. Beiden Widersprüchen konnte nicht abgeholfen werden. Im Gespräch mit den FN berichtete Hildenbrand: „Das Landratsamt teilte mir mit, man habe die Stadtverwaltung bereits mehrfach aufgefordert für alle Freudenberger Reviere eine Jagdgenossenschaft zu gründen.“ Diese sei gesetzlich vorgeschrieben.

Zu deren Aufgaben gehört auch die Vergabe der Jagdrechte in einem Jagdbezirk. „Da die Stadt nichts unternommen hatte um eine solche Genossenschaft zu gründen, habe ich im Mai 2019 eine Petition beim Landtag Baden-Württemberg eingereicht.“ Er habe kein Vertrauen zur Stadtverwaltung und nur eingeschränktes Vertrauen zum Landratsamt in der Sache.

Ziel der Petition war es, nachzuweisen, dass das Recht auf seiner Seite war. Weiterhin wollte er eine Überprüfung der Verpachtung erreichen. Der Petitionsausschuss prüfte die Eingabe und stellte fest, dass es hinsichtlich der Jagdgenossenschaft tatsächlich Verstöße gegen Vorschriften gab. „Dies führt jedoch nicht zur Nichtigkeit des Pachtvertrages“, heißt es in der Beschlussempfehlung des Ausschusses.

Genossenschaft erforderlich

Damit sind die Verträge mit dem neuen alleinigen Jagdpächter gültig. Konkret wird ausgeführt: „Eine Satzung der Jagdgenossenschaft wurde nach Kenntnis der unteren Jagdbehörde von der Jagdgenossenschaft bisher noch nicht beschlossen, obwohl diese dazu verpflichtet ist.“ In der Satzung müsse auch die Aufgabe der Stadtverwaltung bei der Vergabe des Jagdbogens geregelt werden.

Weiter heißt es, die Jagdgenossen hätten dem Gemeinderat die Verwaltung der Jagdgenossenschaft nicht förmlich übertragen und auch noch keinen Vorstand der Genossenschaft gewählt. Der Gemeinderat sei somit als Notvorstand tätig.

Der Petitionsausschuss fordert die Herstellung rechtmäßiger Zustände durch die Jagdgenossenschaft. Dazu muss diese gegründet und eine Versammlung zur Satzungsgebung und Vorstandswahl durchgeführt werden. Der Empfehlung des Petitionsausschusses hatte der Landtag am 17. Oktober 2019 zugestimmt. Hildenbrand stellt dazu fest: „Meine Kritik war gerechtfertigt. Auch wenn der Vertrag nicht aufgehoben wird, habe ich mein Ziel erreicht, dass die Verpachtung zukünftig rechtskonform durchgeführt wird.“

Auf Nachfrage erklärte Bürgermeister Roger Henning: „Zunächst möchten wir festhalten, dass es Herrn Hildenbrand bei der Vergabe der vergangenen Jagdpachten, wo sich der Gemeinderat für ihn entschieden hat, unwichtig war, dass es keine Jagdgenossenschaft in Freudenberg gibt. Auch zum damaligen Zeitpunkt wäre dies zu bemängeln gewesen. Freudenberg hatte in der Vergangenheit keine Jagdgenossenschaft.“

Weiter verwies er darauf, dass, laut Feststellung des Landtags, die Verträge im Außenverhältnis mit den derzeitigen Pächtern gültig seien. „Dies hat die Auswirkung, dass die Verträge bis zum 31. März 2026 Gültigkeit haben.“ Die Stadt habe für den Haushalt 2020 Finanzmittel für das umfangreiche Verfahren zur Erstellung eines Jagdkatasters eingestellt. Dieses Kataster sei für die Erfassung der Genossen sowie der Einberufung einer Gründungsversammlung zwingend notwendig.

„In der dann einberufenen Gründungsversammlung werden die Genossen eine entsprechende Satzung erlassen und einen Vorstand wählen.“ Ziel hierfür sei Ende 2020. „Der gewählte Jagdvorstand könnte dann die Geschäfte führen und die Jagdpacht nach Ablauf der vertraglichen Dauer neu vergeben.“ Hildenbrand hatte in seiner Petition weitere Kritikpunkte am Verfahren vorgebracht.

Diese wurden jedoch bei der rechtlichen Würdigung durch den Petitionsausschuss nicht weiter bewertet. Hildenbrand hatte kritisiert, dass die Sitzungen, in denen über die Verpachtung entschieden wurde, nichtöffentlich waren. Zudem hatte er angemerkt, dass der Gemeinderat die einstimmige Vergabe des Ortschaftsrats Wessental zu seinen Gunsten völlig ignoriert habe.

Gemeindeordnung als Grundlage

Henning erklärte dazu, die Stadt habe am 13. März 2017 die Bewerber aller Jagdbezirke zu einer gemeinsamen Sitzung des Verwaltungsausschusses und aller Ortschaftsräte eingeladen. „Hier wurde allen Bewerbern die Möglichkeit gegeben, sich den Gremien vorzustellen.“

Nach der Vorstellung der Bewerber sei die Sitzung unterbrochen und den Ortschaftsräten eine vertrauliche Beratung ermöglicht worden. „In der darauffolgenden Sitzung des Gemeinderates am 3. April wurden die Jagdpächter in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen und am 8. Mai in öffentlicher Sitzung bekanntgegeben.“

Die Sitzungen erfolgten auf Grundlage der Gemeindeordnung nichtöffentlich um die Persönlichkeitsrechte der Bewerber zu schützen. Weiter erklärte er, alle Ortschaftsräte seien in der nichtöffentlichen Verwaltungsausschusssitzung ordentlich gehört worden und konnten ihre entsprechenden Empfehlungen aussprechen. „Die Empfehlung lautete einstimmig für den jetzigen Jagdpächter.“

Dieser Empfehlung sei der Verwaltungsausschuss gefolgt und habe dem Gemeinderat ebenfalls einstimmig den jetzigen Jagdpächter zur Wahl empfohlen. „Eine Beschlussänderung des Ortschaftsrat Wessental erfolgte am 25. März 2017.“ Diese neue Empfehlung für Wilfried Hildenbrand habe man dem Gemeinderat bekannt gegeben.

„Dieser ist jedoch der Beschlussempfehlung vom Verwaltungsausschuss gefolgt“, so Henning. Weiter kritisierte Hildenbrand die Anwendung der Befangenheitsregeln auf seinen Sohn, Ortsvorsteher Roland Hildenbrand. Laut Jagd- und Wildmanagementgesetz seien im Vergabeverfahren weder die Bewerber selbst noch ihre Angehörigen befangen, sagte er. Henning stellte dazu klar, dass die Gemeindeordnung als Rechtsgrundlage maßgeblich sei, da der Gemeinderat als Notvorstand fungiere. Nach dieser habe ein Betroffene seine Befangenheit zu prüfen und der Verwaltung mitzuteilen. „In vergangenen Entscheidungen des Gemeinderats und der Ortschaftsräte zum Thema Vergabe Jagdpacht haben sich ebenfalls Bewerber als befangen erklärt“, so Henning.

