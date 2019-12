Nikolaus beschenkt Ehrenamtliche

Freudenberg.Gleich zweimal war in der vergangenen Woche der Nikolaus zu Besuch im Caritas-Altenpflegeheim Otto-Rauch-Stift in Freudenberg. Das erste Mal anlässlich einer Dankesfeier für die ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Nach einem Adventsimpuls mit Diakon Michael Baumann in der Hauskapelle, konnte Heimleiterin Monika Schäfer und die Pflegedienstleiterin Marina Weimer 35 Personen begrüßen, die regelmäßig in das Haus kommen, um mit den Bewohnern zu singen, zu spielen, Turnstunden anzubieten, Gottesdienste gestalten oder in der Cafeteria mitarbeiten.

Mit einem festlichen Abendessen aus der Küche des Hauses und einem Dankesgeschenk, das der Nikolaus zusammen mit Bastian Weippert, dem Bereichsleiter des Caritasverbandes für die Altenpflege, verteilte, wurde allen Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Der zweite Nikolausbesuch erfolgte bei der großen Adventsfeier, zu der die Bewohner des Stiftes zusammen mit deren Angehörigen eingeladen waren. Es machte den vielen Gästen große Freude, der Böhmerwaldcombo der Fränkischen Rebläuse aus Bürgstadt, die die Feier musikalisch gestalteten, zuzuhören und die Adventslieder mitzusingen.

Höhepunkt war dann der Besuch des Nikolauses, der eigens ein Lied für die Gäste gedichtet und gesungen hat und natürlich auch Geschenke verteilte. Der Vorstand des Caritasverbandes im Tauberkreis, Matthias Fenger, war auch zu der Feier gekommen und bedankte sich beim Personal und allen Ehrenamtlichen, besonders auch bei der Otto-Rauch-Stiftung für die sehr großzügige Unterstützung.

Anschließend besuchte der Nikolaus noch alle Kranken in den Zimmern, denen er nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein gutes Wort schenkte. So konnten alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses einen schönen, besinnlichen und gleichzeitig auch unterhaltsamen Adventsnachmittag erleben.

