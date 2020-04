Neue Notrufsäule kann Leben retten

Mondfeld.Eine Notrufsäule direkt am Zugang zum Badebereich des Mondsees sorgt seit Dienstag dafür, dass im Notfall sofort Hilfe gerufen werden kann. Realisiert wurde das Ganze im Rahmen eines gemeinsame Projekts der Björn Steiger Stiftung und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Landesverband Württemberg. „Ziel der Aktion ist es, unbewachte öffentliche Badeplätze flächendeckend mit Notrufsäulen auszustatten“, erklärte Mondfelds Ortsvorsteher Eberhard Roth. Die Erfahrung habe gezeigt, dass es auch im Handyzeitalter an solchen Badeplätzen immer wieder zu Zeitverzögerungen bei den Hilfeanforderungen kam.

Erfahren habe er von der Aktion praktisch zeitgleich durch Rolf Döhner, Vorsitzender der DLRG Boxtal, und Andreas Hoffmann, Vorsitzender der DLRG Wertheim. Daraufhin habe er Rücksprache mit der Stadtverwaltung gehalten. Kurz darauf habe die baden-württembergische Zentrale der Stiftung in Winnenden von sich aus Kontakt mit ihm aufgenommen und das Angebot vorgestellt.

Die kompletten Kosten für die Säule und deren Wartung übernehme die Stiftung. „Wichtig ist ein sonniger Platz, da die Notrufsäule ihre Akkus über Photovoltaikzellen auflädt und sonst keinen Stromanschluss hat“, so Roth.Da es auf der Wiese direkt am See zu schattig ist, entschied man sich für den Standort an der Schranke am Zugang zum Badebereich. „Die Lage hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie direkt am Seerundweg und nahe des Sportplatzes liegt. So kann sie auch schnell genutzt werden, wenn dort ein Notfall eintritt.“ Roth übernahm das Setzen des Fundaments. Den dazu nötigen Bodenanker hatte Lang mitgebracht. Am vergangenen Dienstag wurde die Säule durch die Stiftung installiert und ist seither betriebsbereit. „Zum Auslösen des Notrufs muss man einfach einen Knopf drücken. Man wird dann mit der Integrierten Rettungsleitstelle in Bad Mergentheim verbunden.“

Die Kosten für die Säule belaufen sich auf rund 5 000 Euro. Diese übernahm die Stiftung, in dessen Besitz die Säule bleibt. Mit der Stadt Wertheim schloss die Stiftung einen Gestattungsvertrag zur Nutzung der öffentlichen Fläche. „Dieser gilt mindestens fünf Jahre“, so Roth. „Die Säule gibt uns ein Gefühl von Sicherheit.“

Er hoffe jedoch, dass es keine Fälle am Mondsee geben werde, die einen Notruf nötig machen. Zum Abschluss der Vorstellung erzählte er über eine Begebenheit, auf die ihn Lang beim Vor-Ort-Termin aufmerksam gemacht hatte. Es sei schon vorgekommen, dass Leute eine solche Notrufsäule aus Versehen mit einer Jacke abdecken und diese dann vergessen. „Das sollte man vermeiden, da es sonst zu Fehlermeldungen kommt.“.

