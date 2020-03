Musikalischer Botschafter für die Region

Auf 120 Jahre Musikkapelle und 70 Jahre Musikverein Rauenberg blickten die Mitglieder bei einem Ehrentag zurück. Die Veranstaltung bildete den Start ins Jubiläumsjahr.

Rauenberg. Der Vorsitzende des Musikvereins Wolfgang Konrad konnte zur Ehrungsveranstaltung neben Bürgermeister Roger Henning und Ortsvorsteher Siegbert Weis auch den Vizepräsidenten des Musikverbandes Untermain Fritz Hofmann begrüßen. Neben den aktiven Musikern hatten sich auch weitere Vereinsvorstände und eine Anzahl passiver Mitglieder eingefunden. Umrahmt wurden die Ehrungen und der zünftige Frühschoppen von der Formation „Reblaus 7“, einem Blechbläser-Ensemble der Fränkischen Rebläuse aus Bürgstadt unter der Leitung von Rudi Tabery.

Die Geschichte

In seiner Begrüßung ging Wolfgang Konrad kurz auf die Geschichte der Musikkapelle ein, die erstmalig am 24. August 1899 urkundlich erwähnt wurde. Häufig hätten die Vorfahren unter schwierigsten Bedingungen musiziert, die Musikkapelle gegründet, ausgebildet, geleitet und manchmal durch schwerste Not sicher geführt. Konrad nannte aber auch Ehrenmitglieder, die sich im besonderen Maß um die Belange des Vereins verdient gemacht haben.

Besonders dankte der Vorsitzende den anwesenden passiven Mitgliedern für ihre Unterstützung. Der Musikverein sei am 2. Februar 1950 als finanzielle Unterstützung zur bestehenden Musikkapelle aus der Taufe gehoben worden. „Die jährlichen Beiträge unserer passiven Mitglieder sind immer noch eine wichtige Einnahmequelle der Musikkapelle“, so der Vorsitzende.

In seinem Grußwort ging Bürgermeister Henning auf die Bedeutung des Musikvereins ein, „Musik sei Weltsprache“ sagte er. Henning bezeichnete die Kapelle als wichtigen Kulturträger, der sich im Rahmen verschiedener Konzerte als ein leistungsfähiges Blasorchester präsentiere. Der Verein sei ein hervorragender musikalischer Botschafter der Stadt weit über die Region hinaus. Man tue vieles für die Jugendarbeit. Beweis dafür sei die Bläserklasse, die in Kooperation mit der Musikschule Freudenberg und der Eichwald-Grundschule Rauenberg entstanden ist. Beeindruckt zeigte er sich von der hohen Kontinuität in der Vereinsspitze. In den letzten 87 Jahren führten nur vier Personen den Musikverein. Vizepräsident Fritz Hofmann überbrachte die Glückwünsche des Musikverbandes zu dessen Gründungsmitglied der Musikverein Rauenberg gehöre. Er freute sich mit den zu Ehrenden, die er teilweise bereits über Jahre kenne und die er anschließend mit dem Vorsitzenden für ihre Treue auszeichnete (siehe Infokasten).

Seit 1975 und somit 45 Jahre ist der erste Vorsitzende Wolfgang Konrad selbst aktives Mitglied in der Musikkapelle Rauenberg, zunächst an der Klarinette und seit Jahren am Tenorsaxophon. In seiner Laudatio listete Vorstandsmitglied Christoph Grein seine Ämterlaufbahn im Verein auf. Seit 2010 steht Konrad als Vorsitzender an der Spitze des Vereins und seit 2018 fungiert er im Präsidium des Musikverbandes.

Mit seinem musikalischen Engagement leistete er viele entscheidende Beiträge zum Erfolg des Vereins. Grein nannte die seit über 30 Jahren andauernde Moderation aller Advents- und Frühjahrskonzerte. Im Rahmen des hundertjährigen Jubiläums im Jahr 2000 habe sich Wolfgang Konrad besonders um die Verleihung der Pro-Musica-Plakette verdient gemacht. Die sehr erfolgreichen Mottokonzerte und die bereits schon dreimal durchgeführte Dürrhofserenade seien ohne seinen überdurchschnittlichen Einsatz undenkbar.

Wolfgang Konrad und Fritz Hofmann konnten anschließend Siegfried Flicker sowie Thomas Neuberger für 50 Jahre aktives Musizieren im Verein mit der großen Goldenen Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände ehren. Siegfried Flicker begann am Flügelhorn, wechselte ans Schlagzeug und ist heute Bassist. Neben seiner musikalischen Vielfältigkeit war er von 1993 bis 2010 17 Jahre Vorsitzender des Vereins und mehrere Jahre im Präsidium des Musikverbands. In seine Amtszeit vielen drei große Musikfeste. Konrad bezeichnete Flicker als einen Mann mit Organisationstalent, Schaffenskraft und unkonventioneller Vorgehensweise nach dem Motto: Geht nicht, gibt’s nicht. Für seine Verdienste und sein außerordentliches Engagement wurde er 2010 zum Ehrenmitglied ernannt.

Thomas Neuberger ist seit Jahrzehnten einer der vielseitigsten Musiker in den Reihen des Musikvereins Rauenberg. Jahrelang habe Neuberger sein technisches Equipment und sein Tonstudio für Auftritte des Musikvereins zur Verfügung gestellt. Durch das perfekte Abmischen der Sound- und Lichtanlage werden die Konzerte zu einem tollen Klangerlebnis, so Konrad weiter.

Viel Beifall

1960 wurde die erste Jugendkapelle unter der Leitung von Helmut Vollmer ins Leben gerufen. Unter ihnen waren auch Heinz Grein und Helmut Arlt, die nun für 60 Jahre mit der Goldenen Ehrennadel mit Diamant und Ehrenbrief geehrt wurden. Eine Auszeichnung, die bisher nur zwei Kollegen im Verein erhalten haben.

Helmut Arlt begann am Flügelhorn und wechselte später ans Bariton. Als Stellvertreter von 1989 bis 1998 habe Arlt oft erfolgreich als ein Mann der Praxis im Hintergrund gewirkt. Diverse Festlichkeiten, beispielsweise zum 100-jährigen Bestehen, habe er federführend mitorganisiert und durchgeführt, so der Vorsitzende Konrad. Auch nach seinem Ausscheiden aus der Vorstandschaft habe sich Arlt nicht zurückgezogen, sondern fungiere noch heute als „gute Seele des Vereins“ und sehe im Proberaum nach dem Rechten.

Heinz Grein ist der erste Flügelhornist und Vizedirigent im Orchester. Während seiner musikalischen Karriere zeigte er immer viel Ehrgeiz und Idealismus. Auch nach 60 Jahren als Musiker strebt er nach höherer Perfektion. Besonders bedankte sich der Vorsitzende bei Heinz Grein, weil er trotz seiner weiteren Dirigententätigkeit seine Heimat Rauenberg nie im Stich gelassen habe und mit dem Chefdirigenten Bernd Hofmann gut zusammenarbeite. Helmut Arlt und Heinz Grein wurden für ihre Verdienste bereits im Jahr 2010 zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Nach den Ehrungen versprach Wolfgang Konrad, dass der Musikverein Rauenberg auch weiterhin ein verlässlicher Partner des Musikverbandes Untermain bleiben werde. Er hoffe, dass die Auszeichnungen Ansporn und Motivation sind. Zudem gab er einen Ausblick über die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr und erwähnte besonders das große Jubiläumskonzert am 16. Mai in der Raubachhalle.

