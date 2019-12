Musik und „künstliche Idioten“

Freudenberg.2020 wird für die Stadt Freudenberg wieder ein Jahr mit „Kulturwoche“. Zum dritten Mal werden sich in der Woche von 18. Juli bis 26. Juli kulturelle Veranstaltungen wie an einer Perlschnur reihen.

Für zwei dieser Veranstaltungen, für die „Musical Night“ der Set Company am Samstag, 18. Juli, auf der Freudenburg und für den Kabarettabend mit Philipp Weber und seinem neuen Programm „KI: Künstliche Idioten“, am Sonntag, 19. Juli, in der Raubachhalle Rauenberg, sind ab Samstag, 14. Dezember, Tickets im Vorverkauf erhältlich.

Die Tickets gibt es online unter reservix.de und bei „Tourismus & Kultur“ der Stadt Freudenberg, Hauptstraße 115, Freudenberg.

Zum Weihnachtsmarkt ist der Vorverkauf dort auch am Samstag, 14. Dezember, von 16 bis 17 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, von 14 bis 15 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Infos gibt es unter www.freudenberg-main.de. pm

