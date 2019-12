Musik als pädagogische Herzenssache

Rauenberg.Mit dem aktuellen Schuljahr startete bereits die zweite Bläserklasse an der Eichwald-Grundschule. Ermöglicht wird das musikalische Ausbildungsangebot durch die Zusammenarbeit mit dem Musikverein Rauenberg. Wolfgang Konrad, Vorsitzender des Musikvereins, erinnerte sich im Gespräch mit den FN an die Entstehung des Angebots.

2017 habe man sich im Vorstand Gedanken über die Nachwuchsarbeit gemacht. Nach Austausch mit dem Musikverband Untermain und anderen Musikvereinen entschied man sich zur Einrichtung einer Bläserklasse. „Sie bietet musizieren in der Gruppe, mit einem qualifizierten Musiklehrer in vertrauter Umgebung“. Mit Musiklehrer Lukas Fink aus Würzburg habe man einen kompetenten Leiter gefunden. Er unterrichtet die Bläserklasse noch heute.

Es wurde weiterhin ein Kooperationsvertrag mit der Stadt und der Musikschule Freudenberg geschlossen. Als Vorteil sieht Konrad auch, dass die Bläserklasse direkt an den regulären Schultag anschließt. Neben den Stunden in der Gruppe bekommen die Schüler durch die Musikschule Einzelunterricht.

Der Musik treu geblieben

Im November 2017 starteten acht Kinder ihre Ausbildung in der Bläserklasse. Im Januar 2018 hatten sie ihren ersten Auftritt bei einem Vorspiel der Musikschule. Jede Bläserklasse ist auf zwei Jahre Laufzeit angelegt. In dieser Zeit spielten die jungen Musiker unter anderem bei Sankt Martinsumzügen, Schulveranstaltungen der Eichwald-Grundschule, kirchlichen Prozessionen und Konzerten von Musikschule und Musikverein. Viele Kinder sind der Musik treu geblieben. Sie spielen im Musikschulorchester oder im großen Orchester des Musikvereins.

„Für uns ist es wichtig, qualifizierten Nachwuchs für unser Orchester auszubilden und so qualitative Konzerte bieten zu können“, so Konrad. Dies ist durch die Bläserklasse geglückt. Der Musikverein trägt die Hälfte der Honorarkosten für Fink, das restliche Honorar übernehmen Stadt und Musikschule Freudenberg. Außerdem trägt der Musikverein die Sachkosten zum Beispiel für Noten. Die Bläserklasse wird im Rahmen der Programms „Kooperation Schule – Verein“ vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Im aktuellen Schuljahr startete eine neuen Bläserklasse mit acht Kindern, die sich unter anderem für Schlagzeug, Trompete, Klarinette und Querflöte entschieden haben. Eingeladen waren vor allem Kinder der zweiten und dritten Klasse.

Kooperation gesichert

Um die Kooperation für die Zukunft festzuschreiben, wurde nun eine Urkunde unterzeichnet. Sie wird vom Kultusministerium Baden-Württemberg und vom Bund deutscher Blasmusikverbände (BDB) herausgegeben und bescheinigt die Kooperation. In ihr heißt es: „Mit dieser Patenschaft gehen die Partner die Verpflichtung ein, im Rahmen der jeweils eigenen Möglichkeiten sich gegenseitig musikalisch zu fördern, eine dauerhafte Gemeinschaft von Schule, Eltern und Vereinsmitgliedern zu bilden und dadurch das Musikleben ihrer Heimat zu bereichern und die Jugend des Landes an ein ehrenamtliches Engagement heranzuführen“. Unterzeichnet war sie von Kultusministerin Susanne Eisenmann und dem Präsidenten des BDB, Patrick Rapp. Am Mittwoch unterzeichneten sie Konrad und Schulleiterin Katja Roth.

Konrad sprach der Jugendleiterin des Vereins sowie den beiden Lehrerinnen Dank aus, die sich als Musiker im Orchester des Vereins engagieren und zudem in der Schule für ihn werben. „Wir sind nah dran an eurer Schule und sehen den Austausch als wichtig an“, wandte er sich an die Grundschüler. Dem aktuell 37-köpfigen Blasorchester sei die Ausbildung wichtig. Neben der musikalischen Zusammenarbeit gebe es weitere Kooperationen.

So veranstaltete man zusammen mit dem Förderverein der Grundschule im Herbst einen Kürbisschnitztag und der Förderverein verkaufte nach dem Weihnachtskonzert des Musikvereins Glühwein zugunsten der Grundschule.

Schüler sind begeistert

Erneuert werden nun auch der Kooperationsvertrag mit Stadt und Musikschule sowie der Förderantrag für den Landeszuschuss. Konrad freute sich über die sehr gute Zusammenarbeit. Roth betonte, ein Instrument zu spielen, mache nicht nur Spaß, es fördere auch die Gehirnentwicklung und helfe beim Lernen. Den Kindern riet sie, es einfach auszuprobieren. Ihr sei die musikalische Ausbildung wichtig. Zudem erlebten die Kinder durch die Kooperation die Gemeinschaft im Verein, welche die Entwicklung des Nachwuchses unterstütze. „Musik ist für mich eine Herzensangelegenheit.“

Lob für die Bläserklasse gab es von deren ehemaligen und aktuellen Mitgliedern. „Uns gefällt alles an der Bläserklasse“, berichtete Antonia. Ihre Familie ist schon seit mehreren Generationen im Musikverein Rauenberg engagiert. Dunja, Mitglied der vorherigen Bläserklasse, betonte: „Unser Lehrer Lukas ist richtig gut.“ Viele der ehemaligen Bläserklassenmitglieder setzten den individuellen Instrumentalunterricht an der Musikschule fort. bdg

